Ambasador MŚ w Katarze: „Homoseksualizm to choroba psychiczna”. Wywiad przerwano [VIDEO]

Khalid Salman, były zawodnik i jedna z twarzy organizatorów mistrzostw świata w Katarze, powiedział w wywiadzie dla Jochena Breyera z ZDF, że „homoseksualizm to choroba psychiczna”. Wywiad natychmiast przerwano.

Ambasador piłkarskiego mundiali w Katarze, Khalid Salman, stwierdził w wywiadzie dla niemieckiej telewizji, że bycie gejem to „haram”, czyli grzech. Salman próbował być jednak odebrany jako nowoczesny i otwarty:

— Wiele osób przyleci do Kataru. Porozmawiajmy o gejach. Najważniejsze, że wszyscy zaakceptują, że oni tutaj przyjadą, ale będą musieli zaakceptować nasze zasady — powiedział w wywiadzie opublikowanym przez „Heute Journal”.

Dalej Salman próbował tłumaczyć prowadzącemu, że ludzie w jego państwie nie chcą, by homoseksualne zachowania były oglądane przez dzieci, bo te mogłyby się czegoś od nich nauczyć.

Prowadzący wywiad i tak długo wytrzymał, jak na osobę pochodzącą z Europy Zachodniej. Granica została jednak przekroczona, gdy ambasador Mistrzostw Świata w Katarze stwierdził, że homoseksualizm to choroba psychiczna. Wówczas rozmowę przerwano.

– Muszą zaakceptować nasze zasady. Homoseksualizm to haram. Czy wiesz, co oznacza haram? Nie jestem surowym muzułmaninem, ale dlaczego to haram? Ponieważ to zaburzenie psychiczne – mówił Salman.

Rzecznik komitetu organizacyjnego mistrzostw świata, który towarzyszył ekipie ZDF podczas rozmowy, przerwał ją w tym momencie.

W Katarze homoseksualizm jest zakazany i karany batami lub więzieniem. Mimo to organizatorzy mundialu zapewniają, że osoby ze społeczności LGBT+ są mile widziane na sportowej imprezie w arabskim państwie.