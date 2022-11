Pospieszalski: Cztery organizacje zarządzały pandemią. Między innymi fundacja Gatesów [VIDEO]

REKLAMA

Dziennikarz Jan Pospieszalski będąc gościem w Radiu WNET został zapytany o kwestię zależności pomiędzy tzw. „ruchami antyszczepionkowymi”, a „ruskimi trollami”. Gość postanowił przytoczyć kilka faktów i powiedzieć, kto, jego zdaniem, sterował pandemią.

W rozmowie z Janem Pospieszalskim prowadzący stwierdził, że „ruchy antyszczepionkowe były w jakiś sposób sterowane przez Rosję”. Dziennikarz odniósł się do tego:

– Ja nie wiem, co to są „ruchy antyszczepionkowe”. Istnieje w Polsce taki żywioł wolnościowy, który jest absolutnie niejednorodny i kompletnie pogubiony w opisie rzeczywistości – stwierdził Pospieszalski.

– Są ludzie, którzy wcale nie znaczy, że nie zgadzając się na dyktat wielkich koncernów farmaceutycznych, no bo jeśli wszyscy ci, którzy kwestionują zasadność szczepień, albo rozmiary pandemii, albo sposób zarządzania polityką pandemiczną, są uznawani za ruskie onuce, no to jest uproszczenie, które obraża intelektualnie tych, którym się próbuje to wmówić – dodał dziennikarz.

Dalej Pospieszalski przytoczył kilka faktów, które poddają w wątpliwość narrację, która była agresywnie narzucana mediom i przez którą stracił pracę w TVP. Mówił m.in o tym, że „jeśli w Parlamencie Europejskim jedna z pań dyrektor Pfizera przyznaje się, że nie było żadnych badań na to, że szczepionki zatrzymują transmisję, albo blokują zarażanie, tak, a rządy państw wprowadzają paszporty szczepionkowe i dyskryminują miliony ludzi, tylko dlatego, że nie chciały przyjąć magicznego eliksiru […] czy cały parlament, który to słyszy też jest tą grupą antyszczepionkową?”.

„Cztery organizacje zarządzały pandemią”

Pospieszalski powiedział także o przedrukowanym tekście z Politico, który ukazał się na stronie Onetu. Gość Radia WNET powiedział, że dziennikarze Politico „pokazali tam, że zarządzanie pandemią i to, co robiły rządy państw, nie pochodziło od suwerennych rządów państw, tylko pochodziło od czterech organizacji„.

– Dużych tak zwanych NGO-sów, które nie są organizacjami pozarządowymi, a są stworzonymi instytucjami przez Fundację Melindy i Billa Gatesów – mówił dalej dziennikarz.

Pospieszalski twierdzi, że organizacje te „zarządzały pandemią, nie mając do tego żadnych uprawnień, żadnych prerogatyw, żadnego mandatu demokratycznego, ani kompetencji nawet”.

– Ale miały jeden atut miały ogromne kontakty i świetne relacje z koncernami farmaceutycznymi – stwierdził Pospieszalski.

Cały wywiad: