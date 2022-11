Dobromir Sośnierz o Wojciechu Olszańskim: Jest takim ruskim trollem, ma coś z głową [VIDEO]

REKLAMA

– Nie jestem entuzjastą owego pana. Zresztą z wzajemnością – tak o Wojciechu Olszańskim, który znany jest również pod pseudonimami „Jaszczur” i Aleksander Jabłonowski, mówił na antenie Radia Zet Dobromir Sośnierz.

– Byłem jednym z tych, których on [Wojciech Olszański] tam lżył pod Sejmem – przypomniał Dobromir Sośnierz.

Gdy redaktor zauważył, że Olszański znany jest z jeszcze mocniejszych występów, to wolnościowiec stwierdził, że „niewykluczone, że on coś mi tam kiedyś groził”.

– Coś tam mi kiedyś wygrażał, ale chyba nie śmiercią – mówił poseł tonem wskazującym na to, że nie traktuje tego poważnie.

Dalej Sośnierz stwierdził, że „ani estetyka, ani merytoryka tego pana zupełnie do mnie nie przemawia, bo to on również jest takim ruskim trollem, nazwijmy to”.

– Myślę, że to jest człowiek tak niestabilny i po prostu ma coś z głową – stwierdził poseł Konfederacji. – Nikt nie traktuje go poważnie i mam nadzieję, że pan Grzegorz [Braun] również – dodał polityk.

Cały wywiad:

Wojciech O. trafi do więzienia

Wojciech O. trafi na pół roku do zakładu karnego. Patostreamer został zatrzymany 1 listopada, gdy przyszedł się zameldować na komendzie. Uczynił to, bo jest pod policyjnym dozorem. Dostał zarzut publicznego nawoływania do zabójstwa.

Poplecznicy prorosyjskiego patostreamera zapowiedzieli, że 11 listopada (w dniu, który przyjęto w Polsce Dzień Niepodległości) chcą zorganizować w Krakowie manifestację. Na ten moment ich protesty ograniczają się wyłącznie do pisania komentarzy w Internecie, w których twierdzą, że O. „siedzi za niewinność”.