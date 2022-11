Na kogo głosowali Żydzi w USA? Wyraźnie poparli jedną z opcji

REKLAMA

Amerykańscy Żydzi, którzy wzięli udział w wyborach do Kongresu, głosowali głównie na jedną partię. Jedną z kwestii, która miała ich do tego przekonać, była aborcja i rzekomo zagrożona demokracja.

Żydzi w USA w znakomitej większość poparli Partię Demokratyczną w wyborach do amerykańskiego Kongresu. Jak podaje portal haaretz.com – jedną z ważniejszych kwestii dla żydowski wyborców, było spojrzenie polityków na aborcję oraz obawa przed zagrożeniem dla demokracji ze strony prawicy.

REKLAMA

Żydzi w USA poparli Bidena i aborcję

Z sondażu GBAO Election Night na zlecenie J Street wynika, że aż 74-proc. głosujących Żydów opowiedziało się w ostatnich wyborach za Partią Demokratyczną. Na Republikanów zagłosowało zaledwie 25 proc. wyborców żydowskiego pochodzenia.

Co przekonało Żydów do głosowania na partię Joego Bidena? Przede wszystkim obawa, że wygrana Republikanów mogłaby zagrozić demokracji. Tak twierdzi 55 proc. ankietowanych, którzy wzięli udział w sondażu.

Drugą kwestią ważną dla Żydów w USA okazał się dostęp do aborcji. Dla 40 proc. ankietowanych ten problem był tak ważny, że wybrali oni proaborcyjnych Demokratów.

Co ciekawe – Żydzi bardzo wysoko oceniają prezydenta Joego Bidena, choć jego ogólnie notowania nie są najlepsze. Obecną głowę państwa aprobuje 70 proc. żydowskich wyborców, co zdecydowanie odróżnia ich od innych amerykańskich nacji (Bidena popiera średnio 42 proc. Amerykanów).

Trump jest antysemitą? Żydzi się go obawiają

85 proc. żydowskich wyborców obawia się rosnącego antysemityzmu w USA. Choć Donald Trump w czasie swojej kadencji nie przejawiał żadnych antysemickich zachowań, a nawet zachowywał bardzo dobre stosunki z Izraelem, to 76 proc. ankietowanych twierdzi, że to właśnie były prezydent i jego środowisko odpowiadają za wzrost niechęci do Żydów.

Z kolei 74 procent jest przekonanych, że Trump i ruch MAGA (Make America Great Again) są „zagrożeniem dla Żydów w Ameryce”.

Republikańscy Żydzi nie wierzą w ten sondaż

Wiary sondażowi nie dają Żydzi, którzy głosują na Republikanów. Dyrektor RepublicanJewishCoalition Sam Markstein twierdzi, że z bardziej wiarygodnych sondaży exitpolls wynika, że stosunek żydowskich głosów wyniósł 65 do 33 proc. dla Demokratów. Markstein twierdzi także, że coraz wyraźniej widać trend, że żydowscy wyborcy przesuwają się na prawo i coraz chętniej głosują na Partię Republikańską.

– J Street nie podoba się ten sondaż, więc rozejrzeli się i zapłacili za sondaż, który im się podoba. Trendy są absolutnie jasne: żydowscy wyborcy zmierzają w kierunku Republikanów. 24 procent w 2016 roku, 30 procent w 2020 roku, 33 procent w 2022 roku. I żaden opłacony przez J Street sondaż nie zmieni tych faktów – powiedział Markstein w telewizji FOX NEWS.