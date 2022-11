Szczyt ONZ. Ambasador Izraela niezadowolony z postawy Polski

REKLAMA

Ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne nie jest zadowolony z tego, jak Polska głosowała w głosowaniu nad palestyńską rezolucją w Komitecie Specjalnym ds. Dekolonizacji ONZ.

W piątek 11 listopada odbyło się głosowanie nad projektem palestyńskiej rezolucji dotyczącej izraelskiej okupacji terytoriów Palestyny.

Według dokumentu po 56 latach administrowania Izraela na terytoriach zdobytych od Jordanii, Egiptu i Syrii w wojnie sześciodniowej w 1967 r. można uznać ten fakt za aneksje, a tym samym stwierdzenie to czyni działania Izraela nielegalnym w świetle prawa międzynarodowego.

Palestyńczycy uznają, że wschodnia Jerozolima, Zachodni Brzeg i terytorium Gazy należą do nich i powinny znaleźć się w granicach ich przyszłego państwa.

Podczas głosowania przyjęto, stosunkiem głosów 98 do 17, że w sprawie nielegalnych działań Izraela należy się zwrócić do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z przyjęto rezolucją do MTS zostanie wysłane zapytanie o status Jerozolimy, która jest najbardziej niestabilnym punktem spornym pomiędzy Izraelem a Palestyną.

Izrael, Stany Zjednoczone, Kanada i Australia zagłosowały przeciwko rezolucje. Jednak już Polska poparła projekt Palestyńczyków, co nie spodobało się ambasadorowi Izraela w Polsce.

„Wczoraj Polska głosowała w ONZ przeciwko Izraelowi, jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie. Poparcie tej antyizraelskiej rezolucji jest bardzo rozczarowującą @MSZ_RP decyzją podjętą w #PolandIndependenceDay” – napisał na Twitterze Jaakow Liwne.

— Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) November 12, 2022