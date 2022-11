Węgierski poseł mówił o wspólnej granicy z Polską. Ukraińskie MSZ: To skandal [FOTO]

REKLAMA

Z okazji Dnia Niepodległości Polski węgierski poseł László Toroczkai życzył Polakom, by mieli wspólną granicę z Węgrami. Ukraińscy dyplomaci mówią o skandalu.

„Dzisiaj jest Święto Niepodległości Polski. Niech Bóg błogosławi Polskę! Spotkajmy się ponownie na wspólnej granicy polsko-węgierskiej!” — napisał Toroczkai 11 listopada na Twitterze.

Wpis opatrzono archiwalnym zdjęciem, na którym polski i węgierski żołnierz trzymają się za ręce stojąc na granicy polsko-węgierskiej. Problem z fotografią polega na tym, że wykonano ją po inwazji III Rzeszy na Czechosłowację w marcu 1939 r., gdy teren, którego dotyczy zdjęcie, ogłosił niepodległość jako Karpato-Ukraina, ale ostatecznie, w wyniku węgierskiej interwencji, został przejęty przez Węgrów.

