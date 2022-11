TYLKO U NAS. Prof. Wielomski o projektach chipowania ludzi. „Będzie monitorował naszą działalność i ją poprawiał”

REKLAMA

Prof. Adam Wielomski stwierdził podczas XI Konferencji Prawicy Wolnościowej, że pierwszymi klimatystami byli panteiści. Zdaniem profesora to z ich tekstów wyłaniają się pierwsze wizje państwa totalitarnego. Według eksperta tamte tezy odbijają się echem u dzisiejszych globalistów i transhumanistów, którzy tworzą projekty chipowania ludzi.

– Jak się czyta pierwsze pisma polityczne [pierwszych klimatystów, czyli panteistów – red.] […] to tam jest zarysowana tak na prawdę pierwsza w dziejach Zachodu, kultury zachodniej tej takiej nowoczesnej, pierwsza wizja państwa totalitarnego – mówił podczas XI Konferencji Prawicy Wolnościowej prof. Adam Wielomski.

W tamtych pismach zdaniem prof. Wielomskiego opisany jest system w którym „tak jak Bóg przenika cały świat i nie ma w nim śladu wolności, tak samo władca, król, przenika całe swoje państwo, bo jest refleksem Boga, i nie może być w nim żadnej wolności i przypadkowości”.

– Wszystko musi być centralnie kierowane. Tak jak Bóg przenikający świat wszystkim kieruje, tak również władza musi przenikać całe państwo i całe społeczeństwo i wszystkim kierować – mówił ekspert.

Prof. Wielomski zaznaczył, że idee panteistów były głęboko niechrześcijańskie i do dziś znajdują odbicie w tezach głoszonych m.in. przez takich globalistów i transhumanistów jak Juwal Harari.

Wielomski stwierdza, że „w XIII wieku to jest wizja filozoficzna niemająca przełożenia na jakąkolwiek rzeczywistość polityczną”, ale powstaje pytanie „czy tego typu wizja znajduje się w tym projekcie globalistycznym”, który zdaniem eksperta „z tym całym swoim ekologizmem, kultem Matki Ziemi, jakimś tam projektami Gaja X, czy tam również znajduje się ten element panteistyczny”.

Prof. Wielmoski uważa, że chociaż „gdybyśmy spytali Klausa Schwaba albo Juwala Noaha Harariego” czy są panteistami, to by zaprzeczyli, to jednak „jest pewien element wyraźnie panteistyczny w ich myśli”.

– Oni obydwaj żyją tą wizją. To znaczy wizją podłączenia całego świata, łącznie z rzeczami, a nawet im się co niektórym marzy z roślinami, do Internetu. Tak zwany Internety Rzeczy, Inteligentny Projekt i jeszcze sto różnych nazw. Na czym to polega? Polegać to by miało na tym, że zarówno my ludzie, jak i wszystkie rzeczy, mielibyśmy być podłączeni do Internetu, i wszystkim miałaby zarządzać jakaś centralna, ogólnoświatowa sztuczna inteligencja – mówi prof. Wielomski.

Zdaniem eksperta globalistom chodzi o to, by „komputer przyszłości” „zarządzał dosłownie wszystkim”.

– Tak, tak. Pan będzie miał w głowie, czy tam gdzieś indziej, bio-chipa. […] Wszczepimy panu tego bio-chipa i przekonamy pana do tego bio-chipa, bo mamy dla pana bonus, program plusowy – tłumaczy gość konferencji.

Wielomski wyjaśnia, jakimi korzyściami mogą chcieć kusić ludzi transhumaniści. – Jeśli ktoś będzie miał mieć zawał, to bio-chip 24 godziny wcześniej sam powiadomi najbliższe pogotowie czy lekarza – mówi ekspert. – Jeśli komuś na przykład ciśnienie podskoczyło, to bio-chip o tym powiadomi.

– Czyli są, że tak powiem bonusy. Ale oprócz tego ten bio-chip będzie kontrolował i – Harari szczególnie o tym wprost pisze – monitorował naszą działalność i ją poprawiał – tłumaczy profesor.

Zdaniem ekspert taki bio-chip będzie w przyszłości „nas kontrolował” i „będzie w stanie uniemożliwić nam pewne zachowania”.

– A może nawet myśli, ponieważ będzie wpływał na nasz intelekt – mówi dalej gość konferencji.

Prof. Wielomski mówi, że „to jest projekt nad którym pracuje teraz Elon Musk”. – Wszystko jest fajnie, póki to służy celom medycznym, tylko pojawia się pytanie, czy jeśli ten bio-chip zbiera o nas informacje i przekazuje gdzieś tam do lekarza, to czy tylko do lekarza – mówi ekspert.

Prof. Wielomski zaznacza, że to są projekty, które istnieją i pojawiają się np. w książce „Homo Deus” Harariego. Tymczasem warto zauważyć, że Juwal Harari to osoba, która spotyka się z czołowymi światowymi politykami – w tym np. z premierem warszawskiego rządu Mateuszem Morawieckim.