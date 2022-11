Jasnowidz Jackowski zapowiada „historyczne chwile”. Dojdzie do nich na dniach?

REKLAMA

Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, co Polakom przyniosą mistrzostwa świata 2022 w piłce nożnej.

Krzysztof Jackowski to mieszkający w niewielkim Człuchowie, miasteczku na granicy Kaszub i Krajny, wieszcz, który jest znany w całej Polsce. Z jego usług korzystała nawet policja podczas poszukiwań zagubionych osób. Teraz jasnowidz próbuje przewidzieć, jak potoczą się losy Polaków na mundialu w Katarze.



Jackowski został o to zapytany przez „Super Express”. Jasnowidz wyznał z rozbrajającą szczerością, że… nie wie. Zwraca jednak na coś uwagę.

– Powiem, że ten mundial może się okazać historycznym mundialem z pewnego względu. Przez to, że jest mnóstwo kibiców i oni czekają na ten mundial. Ja także. Zatrzymam się tylko na tej części poczucia, co teraz powiem – powiedział.

Dalej profeta delikatnie rozwinął wątek: – Może to być bardzo historyczny mundial, ale nie z powodu polskiej drużyny. Absolutnie, tylko z powodu całkiem innego. Jakiego? To zostawiam to tylko sobie, ponieważ gdybym się pomylił, to widzowie i kibice prawdopodobnie zjedliby mnie na obiad – stwierdza wieszcz.