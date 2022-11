Tyszka dołącza do partii KORWiN i Konfederacji. „Jedyne siły, które walczą o naprawę naszego państwa”

REKLAMA

Były poseł Kukiz’15 Stanisław Tyszka poinformował we wtorek, że dołącza do partii KORWiN, a co za tym idzie do Konfederacji. Zachęcał też swoich kolegów z Kukiz 15, żeby zrobili to samo. Dodał, że Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem w tej kadencji, które zachowywało się w kluczowych momentach przyzwoicie.

8 listopada Tyszka poinformował, że po siedmiu latach odchodzi z Kukiz’15. – Niestety moje drogi z Pawłem Kukizem się rozeszły; chciałem i nadal chcę tworzyć alternatywę dla PiS i PO – oświadczył i zapowiedział, że zostanie posłem niezrzeszonym. Jednocześnie w rozmowie z PAP przyznał wówczas, że na temat swojej przyszłości w parlamencie prowadzi rozmowy z różnymi środowiskami.

Tyszka dołącza do Konfederacji

We wtorek podczas konferencji prasowej w Sejmie oświadczył, że „wstępując do partii Sławomira Mentzena, wstępuję jednocześnie do Konfederacji”.

. – Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem w obecnej kadencji, które zachowywało się w kluczowych momentach po prostu przyzwoicie; zarówno w momentach polityki pro-inflacyjnej, zarówno, kiedy władza w sposób drastyczny ograniczała prawa obywatelskie w obliczu pandemii, jak i w okresie kryzysu uchodźczego. Bardzo się cieszę, że będę mógł współpracować z posłami, z którymi bardzo wiele mnie łączy na tym poziomie ideowym – mówił Tyszka.

– Chciałbym zachęcić wszystkich sympatyków, aktywistów, działaczy ruchu obywatelskiego z Kukiz 15, który współtworzyłem od 2015 roku, żeby razem ze mną poszli tą drogą, żeby wsparli Sławomira Mentzena i partię, którą będę od dzisiaj współtworzył – Konfederację – zaapelował Tyszka.

Argumentował, że „to są obecnie w Polsce jedyne siły, które walczą o naprawę naszego państwa i o to, żeby Polacy mieli większą kontrolę nad własnymi pieniędzmi i żeby sami mogli je wydawać, a nie, żeby wydawali je za nich urzędnicy” – mówił poseł Tyszka.

– Moi koledzy z Kukiz’15 zaczęli głosować z partią władzy. Prowadziłem różne rozmowy polityczne w tym czasie. Rozmawiałem z Platformą Obywatelską, Polską 2050, namawiałem też wielu polityków z Kukiz 15, aby stworzyć własne ugrupowanie. Przyznaję, że rozważałem odejście z polityki po tej kadencji i powrót do pracy naukowej, aż poznałem pana prezesa Sławomira Mentzena i okazało się, że po długich rozmowach dobrze będzie dla polskiego ruchu wolnościowego jak połączymy siły – wyjaśniał poseł Tyszka.

Poseł dodał, że jego zdaniem Sławomir Mentzen jest jedynym liderem partii w Polsce, który jest doktorem nauk ekonomicznych i jednocześnie przedsiębiorcą, który odnosi bardzo duże sukcesy i jest najmłodszym prezesem partii mającej swoje przedstawicielstwo w parlamencie. Mentzen to od 2022 r. prezes partii KORWiN, od 2019 członek rady liderów współtworzonej przez nią federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Jak mówił Tyszka, Mentzen jednocześnie jest człowiekiem, który jest „najprawdopodobniej najbardziej popularnym politykiem w internecie i mediach społecznościowych, a wynika to z tego, że od lat tłumaczy w sposób przystępny trudne skomplikowane zagadnienia podatkowe i finansowe i podaje recepty, w jaki sposób wyciągnąć Polskę z dziejowo trudnego momentu, w które nas wprowadziła obecna partia władzy, a mianowicie gigantycznej i narastającej inflacji”.

Do tej pory koło Poselskie Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia liczyło czterech posłów. Po odejściu Tyszki w kole zasiada trzech posłów: przewodniczący Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko oraz Stanisław Żuk.

Tyszka w kadencji 2015-2019 był wicemarszałkiem Sejmu. W 2019 roku do parlamentu dostał się z list PSL, z którym formacja Pawła Kukiza zawarła przedwyborcze porozumienie. Do czasu zakończenia współpracy z ludowcami był szefem sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.