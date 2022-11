Jachira chce „odjaniepawlić” przestrzeń publiczną w Polsce

REKLAMA

Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Klaudia Jachira, podczas wystąpienia na mównicy sejmowej zaapelowała, by „usunąć z przestrzeni publicznej” Jana Pawła II. Polityk powiedziała, że przestrzeń publiczną trzeba „odjaniepawlić”.

– Celem inicjatywy jest wzmocnienie praw osoby pokrzywdzonej, ale także zagwarantowanie praw osoby wskazanej jako sprawca – nie trzeba przekonywać, jak ogromne skutki ma fałszywe pomówienie o dokonanie takiego przestępstwa – mówiła prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Nie wszyscy zgromadzeni na sali chcieli jednak rozmawiać merytorycznie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira wolała skupić się na atakowaniu Kościoła i dyskutowaniu nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.



– Czas na usunięcie z przestrzeni publicznej osoby, która przez dekady brała udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci. Czas, by Jan Paweł II przestał być patronem przedszkoli, szkół. Pora skończyć z tablicami na jego cześć we wszystkich publicznych instytucjach, także w Sejmie. Wybierajmy na patronów ludzi, którzy dbali o dzieci, a nie je krzywdzili lub dopuszczali do ich krzywdzenia – mówiła polityk tzw. „totalnej opozycji”.