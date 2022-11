Rosyjski dyplomata o wybuchu w Przewodowie: Operacja fałszywej flagi. Prowokowanie wojny Rosja-NATO

REKLAMA

Pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ, Dmitrij Polianski, skomentował sprawę wybuchu w Przewodowie, gdzie uderzyła niezidentyfikowana jeszcze rakieta, zabijając dwie osoby.

Na miejscowość Przewodów na Lubelszczyźnie w Polsce spadła rakieta, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że pocisk miał być wystrzelony przez Rosjan. Obecnie bardziej prawdopodobna wydaje się informacja, że był to zabłąkany pocisk przeciwlotniczy ukraińskiej armii.

REKLAMA

Sprawę w swoich mediach społecznościowych skomentował pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ – Dmitrij Polianski.

„Tak wygląda klasyczna prowokacja lub operacja pod fałszywą flagą. Temat opanowany przez reżim kijowski marzący o wywołaniu bezpośredniego starcia militarnego między NATO a Rosją, aby uratować Ukrainę przed nieuchronną klęską” – napisał na Twitterze rosyjski dyplomata.

That’s how classic provocation or false-flag operation looks like. The subject mastered by Kiev regime dreaming to trigger direct military clash between NATO and Russia to save Ukraine from imminent defeat https://t.co/c9tAMC1wuQ

— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) November 16, 2022