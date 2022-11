Protest irańskich piłkarzy w Katarze. Postanowili zachować milczenie [VIDEO]

REKLAMA

Irańscy piłkarze, którzy w poniedziałek rozpoczęli udział w mistrzostwach świata w Katarze, nie zaśpiewali hymnu narodowego przed meczem z Anglią. To prawdopodobnie wyraz solidarności z rodakami protestującymi w ojczyźnie przeciwko politycznemu reżimowi.

Hymn próbowali zakrzyczeć niektórzy kibice zgromadzeni na Khalifa International Stadium, pokazywali też kciuki skierowane w dół. Piłkarze natomiast zachowali ciszę. Irańska telewizja przerwała transmisję na czas hymnu.

REKLAMA

Wcześniej na trybunach widać było sympatyków irańskiego zespołu z kartonami w barwach narodowych i napisem: „woman, life, freedom” (kobieta, życie, wolność).

Od ponad dwóch miesięcy w Iranie trwają protesty przeciwko władzom. Rozpoczęły się po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej przez tamtejszą policję moralności za niewłaściwy ubiór. Organizacja Amnesty International poinformowała w czwartek na Twitterze, że władze Iranu zabiegają o kary śmierci dla 21 osób zaangażowanych w protesty.

Wiele znanych w kraju osobistości potępiło działania reżimu, ale wśród nich nie było dotychczas piłkarskiej drużyny narodowej. Zawodnicy byli za to krytykowani, a zdaniem wielu powinni byli odmówić gry w mundialu na znak solidarności z rodakami zabitymi przez służby bezpieczeństwa w czasie protestów. W przeszłości drużyna była źródłem narodowej dumy.

Według danych agencji HRANA w protestach życie straciło już 410 osób, w tym 58 niepełnoletnich, a ponad 17 tysięcy aresztowano. Zginęło też ponad 50 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.

This is so powerful! The Iranian national team refused to sing their national anthem during the match with England. This way the players wanted to support the anti-government protests in Iran. We stand with the brave Iranian people! pic.twitter.com/S3mW3AuLAV — Roman 🇺🇦 Sheremeta (@rshereme) November 21, 2022

Iran players chose not to sing their country's national anthem before their opening World Cup match against England, in an apparent show of support for protesters back home. pic.twitter.com/EjrdZ1y3IT — ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2022

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 21, 2022