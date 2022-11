Tęczowe opaski kapitańskie na Mistrzostwach Świata. Jest decyzja wszystkich europejskich reprezentacji

REKLAMA

Kapitanowie wszystkich reprezentacji z Europy, które od niedzieli rywalizują w piłkarskich mistrzostwach świata w Katarze, zrezygnowali z założenia tęczowych opasek przeciw dyskryminacji podczas meczów po tym, jak FIFA zagroziła, że sędziowie będą za to karać żółtymi kartkami.

„Jako krajowe federacje, nie możemy stawiać naszych piłkarzy w sytuacji, w której groziłyby im sportowe sankcje, włącznie z otrzymywaniem kartek” – można przeczytać we wspólnym oświadczeniu związków piłkarskich Danii, Holandii, Belgii, Anglii, Walii, Niemiec i Szwajcarii.

REKLAMA

Tęczowe opaski

Zakładanie tęczowych opasek kapitańskich zamiast barw narodowych miało być wyrazem sprzeciwu wobec rzekomej „dyskryminacji”. We wrześniu informowaliśmy o tym, iż do kampanii „OneLove”, która wspiera lesbijki, homosiów, biseksów i zmiennopłciowców, dołączyło dziesięć europejskich piłkarskich reprezentacji. Mieli oni nosić tęczowe opaski w meczach reprezentacji narodowych do końca sezonu.

Do akcji od początku nie dołączyły Polska, Serbia, Chorwacja, Hiszpania i Portugalia.