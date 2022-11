Kujawsko-pomorskie. Policyjny pościg jak z amerykańskiego filmu akcji! [VIDEO]

REKLAMA

Na drogach województwa kujawsko-pomorskiego miał ostatnio miejsce pościg niczym z amerykańskiego filmu akcji. Przestępca poruszający się skradzionym samochodem uciekał chodnikami i trawnikami, ale ostatecznie mundurowym udało się go złapać.

Akcja rozpoczęła się na jednej z polnych dróg w okolicach Lubicza Dolnego – w pomorskiej części województwa kujawsko-pomorskiego. Około godz. 11:30 kryminalni z komisariatu na toruńskim Rubinkowie zauważyli zaparkowanego Forda Focusa.

W aucie siedział mężczyzna, który zachowywał się podejrzanie. Gdy policjanci podeszli do pojazdu, a jeden z nich zapukał w szybę, mężczyzna odpalił silnik i gwałtownie ruszył. Rozpoczął się szaleńczy pościg.

Podejrzany kierował się w stronę Torunia, popełniając po drodze szereg wykroczeń i stwarzał ogromne zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz pieszych.

Uciekinier m.in. poruszał się po chodniku i trawnikach, gwałtownie i bez sygnalizowania zmieniał pasy ruchu, czy zawracał na pasach dla pieszych. Prędkość z którą jechał też oczywiście nie była przepisowa.

W pościg za samochodem ruszyły oznakowane radiowozy z policjantami z komisariatu na Rubinkowie, którym wsparcia udzielili także kujawscy policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Ostatecznie radiowozom udało się zablokować auto w lesie – wówczas jednak podejrzany wysiadł i próbował kontynuować ucieczkę pieszo.

W końcu jednak mundurowi dogonili go i obezwładnili. Jak się okazało – uciekinier to 41-latek, który policjantom jest dobrze znany. Był wcześniej karany miedzy innymi za udział w obrocie narkotykami i niestosowanie się do wyroku sądu.

W dodatku auto, którym poruszał się mężczyzna, było kradzione i pochodziło z Niemiec. Sam zatrzymany kierowca miał natomiast orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

„Usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli, paserstwa oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla pieszych, którzy znajdowali się na chodniku i przejściu dla pieszych. Teraz może mu grozić kara do 8 lat więzienia” – czytamy na stronie kujawsko-pomorskiej policji.