Braun BEZ OGRÓDEK: To jest w praktyce nasza przynależność do eurokołchozu [VIDEO]

Eurokołchoz tak zdecydował, a rząd „zjednoczonej łze-prawicy” realizuje wszystkie wytyczne eurokołchozowe – komentuje powrót do wyższych stawek VAT Grzegorz Braun z Konfederacji.

O tym, że tzw. tarcza antyinflacyjna nie zostanie utrzymana dłużej w obecnej formie nieoficjalnie mówiło się od dawna. Teraz potwierdza to wiceminister Jacek Sasin. Wyższe stawki VAT na paliwa, energię czy nawozy spodziewane są od nowego roku. Przełoży się to oczywiście na wzrost cen w sklepach czy usług.

Grzegorz Braun, wypowiadając się na konferencji prasowej w Sejmie, wskazał, że PiS po raz kolejny uległ naciskom Unii Europejskiej. To właśnie w „eurokołchozie” – jak Braun określa UE – zapadła decyzja o powrocie do wyższych stawek VAT w Polsce.

– Eurokołchoz tak zdecydował, a rząd „zjednoczonej łze-prawicy” wprawdzie się nie cieszy, ale realizuje wszystkie wytyczne eurokołchozowe – wskazał.

Jakie motywy przyświecają tym razem PiS-owi? – Ciągle nie ma tych pieniędzy (z KPO – red.) z eurokołchozu. Te się należą, owszem, ale eurokołchoz się uwziął, a PiS z Solidarną Polską potrzebują ich na drobne wyborcze wydatki, na igrzyska dla obywateli. Po to, żeby stawiać zasłonę dymną, która przesłania rozmaite dolegliwości związane z wszystkimi potwornymi błędami, zaniechaniami tego rządu – uważa Braun.

– To jest w praktyce nasza przynależność do eurokołchozu. (…) Cała nasza przynależność do tego interesu jest problematyczna – mówił Braun i przypomniał wyliczenia Centrum im. Adama Smitha, wg których UE przekazuje Polsce 'znaczone’ pieniądze, które rząd w Warszawie musi wydać na określone cele, a finalnie dla Polaków zostaje minimalna nadwyżka.

– Polakowi zostaje z tego 45 zł, może 55 zł miesięcznie, ale w zamian za wyrzeczenie się wolności. Co byście państwo powiedzieli na to, że to sąsiad decyduje o waszym remoncie w domu, o tym, co kupujecie, czym jeździcie na zakupy, a w zamian za to będzie wam dodawał na waciki? To jest słaby interes i Konfederacja nie chciałaby kontynuować tego słabego interesu – podsumował Braun.