Łukaszenka grozi Ukrainie. „Zostanie całkowicie zniszczona”

– Ukraina zostanie całkowicie zniszczona – straszy Ukraińców Alaksandr Łukaszenka. Białoruski dyktator twierdzi, że stanie się tak, jeśli Kijów nie podejmie rozmów pokojowych.

Federacja Rosyjska kontynuuje zmasowany ostrzał rakietowy ukraińskich miast. Bomby spadają przede wszystkim na infrastrukturę energetyczną. Moskwa konsekwentnie odcina Ukraińców od prądu. Obecnie w Kijowie 70 proc. domów nie ma energii elektrycznej.

Alaksandr Łukaszenka, którego reżim na Białorusi wspiera działania Federacji Rosyjskiej, grozi Ukraińcom, że w wyniku ostrzału ich ojczyzna zostanie doszczętnie zniszczona, jeśli nie podejmą rozmów pokojowych z Kremlem.

– Jeśli Kijów nadal będzie odmawiał negocjacji z Moskwą, Ukraina zostanie całkowicie zniszczona – stwierdził Łukaszenka.

– Wszystko jest teraz w rękach przywódców Ukrainy, jeśli nie chcą śmierci ludzi — i to w ogromnych liczbach. To trudne, ale musimy to przerwać, musimy to powstrzymać, bo następnym krokiem będzie całkowite zniszczenie Ukrainy – dodał dyktator.