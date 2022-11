Rząd rozbraja Polaków. MSWiA wprowadzi zakaz noszenia broni w Łodzi

REKLAMA

Od 29 listopada do 3 grudnia w Łodzi zakazane będzie noszenie broni i przemieszczanie jej w stanie rozładowanym – wynika z projektu rozporządzenia MSWiA. Celem wprowadzenia zakazu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników szczytu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

29. Rada Ministerialna OBWE odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia w Łodzi. Na zaproszenie urzędującego przewodniczącego OBWE, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w kompleksie EC1 w Łodzi spotkają się szefowie dyplomacji 57 państw członkowskich Organizacji.

W związku ze szczytem od 29 listopada do 3 grudnia w Łodzi ma obowiązywać zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Ze względu na przewidywaną liczną grupę zagranicznych gości w randze szefów resortów zagranicznych, a także aktualną sytuację geopolityczną, istnieje konieczność zapewnienia wzmocnionych rygorów bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Łodzi” – napisali w uzasadnieniu autorzy projektu.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 29 listopada. Według Oceny Skutków Regulacji rozporządzenie będzie oddziaływało ok. 3 tys. osób fizycznych oraz ok. 40 podmiotów posiadających pozwolenia na broń.

Zakaz jest oczywiście absurdalny. Nie dość, że zdobycie pozwolenia na broń jest w Polsce nieprzyzwoicie trudne, to jeszcze teraz rząd w Warszawie roi sobie, że ci posiadacze broni mogą zmienić się od 29 listopada do 2 grudnia w psychopatów i zaczną strzelać do ludzi.