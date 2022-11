Wojenna paranoja w Polsce. Zniszczyli średniowieczne grodzisko, żeby zbudować bunkier [VIDEO]

REKLAMA

W Krępie Kaszubskiej pod Lęborkiem dwóch mężczyzn zniszczyło średniowieczny zabytek, bo chcieli zbudować bunkier na wypadek zagrożenia – informuje Radio Gdańsk.

Do incydentu doszło na terenie wsi Krępa Kaszubska na Kaszubach (woj. pomorskie). Dwóch niespełna trzydziestoletnich mężczyzn zniszczyło obiekt o wartości archeologicznej – najpewniej kierował nimi strach przed wojną i chcieli zbudować bunkier. O sytuacji informuje rozgłośnia Radia Gdańsk.

– Współpraca lęborskich kryminalnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Lębork i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku – delegatura w Słupsku, doprowadziła do ujawnienia w lesie na terenie Krępy Kaszubskiej zniszczonego zabytku archeologicznego. Rozkopana została część wału grodziska wyżynnego, pochodzącego z okresu wczesnego średniowiecza. To wpisany do rejestru zabytków trwały, naziemny obiekt archeologiczny, przedstawiający dużą wartość poznawczo–naukową – mówi Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

– Sprawcy swoim działaniem naruszyli nawarstwienia kulturowe zabytku i najprawdopodobniej spowodowali nieodwracalne zniszczenie jego struktury. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu ślady oraz dowody i sporządzili oględziny miejsca zdarzenia – mówi dalej funkcjonariuszka lęborskiej policji.

– Kryminalni na podstawie pracy operacyjnej i zabezpieczonych dowodów ustalili kto jest odpowiedzialny za zniszczenie. Okazało się, że to dwaj mieszkańcy powiatu lęborskiego w wieku 27 i 25 lat. Mężczyźni, prawdopodobnie nie mając świadomości, że znajdują się na terenie zabytkowym samowolnie zrobili na wale grodziska wykop o głębokości około dwóch metrów, bo chcieli wybudować tam bunkier – poinformowała Szałkowska.

Na YouTubie Powiatowej Komendy Policji w Lęborku dostępne jest nagranie z miejsca zdarzenia: