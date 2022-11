Zełenski mówi WPROST: „To strata czasu”

REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że scenariusze, które nie zakładają wyzwolenia Republiki Krymu „to strata czasu”.

Zełenski udzielił wywiadu dla „Financial Times”, w którym zdradził, że nawet nie rozważa zakończenia wojny bez podjęcia próby wyzwolenia Krymu.

Lider Ukraińców powiedział, że jest także gotów rozważyć powrót Republiki Krymskiej w granice państwa ukraińskiego w sposób, który nie będzie wymagał użycia wojska.

– Rozumiem, że wszyscy są zdziwieni sytuacją i tym, co stanie się z Krymem. Jeśli ktoś jest gotowy zaoferować nam sposób na wycofanie się Rosjan z Krymu środkami pozamilitarnymi, będę tylko za. Jeżeli decyzja Kremla nie pociągnie za sobą deokupacji i Krym nadal będzie częścią Federacji Rosyjskiej, nikt nie powinien na to tracić czasu. To strata czasu – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Jednocześnie prezydent przyznał, że wie, iż wiele państw na Zachodzie obawia się, że gdy Ukraina spróbuje wyzwolić Krym, to może dojść do eskalacji konfliktu, a Moskwa może posunąć się nawet do użycia broni nuklearnej.

Kijowski polityk zauważył jednak, że rosyjskie ataki bombowe na obiekty cywilne pokazują jasno, że Moskwa nie ma zamiaru negocjować zakończenia wojny.