Zełenski: „To niewyobrażalne we współczesnym świecie”

REKLAMA

Musimy odzyskać wszystkie nasze ziemie, które zostały zagrabione przez Rosję; jeśli tego nie uczynimy, to nie zakończymy wojny, lecz ją zamrozimy, a ponowny atak Kremla stanie się wyłącznie kwestią czasu – ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Financial Times”.

– Pole bitwy – to teren, na którym nie ma miejsca na dyplomację. (…) To jest wojna siły i odporności. (Gra idzie o to), kto okaże się bardziej wytrzymały – oznajmił szef państwa.

REKLAMA

Zełenski nawiązał w ten sposób do ostatnich rosyjskich ataków rakietowych na obiekty ukraińskiej infrastruktury krytycznej, które skutkowały całkowitym wyłączeniem dostaw prądu na terytorium Ukrainy, a także m.in. odłączeniem od zewnętrznego zasilania wszystkich ukraińskich elektrowni jądrowych.

– To było zdarzenie, które nie miało miejsca od – nie wiem, jak długiego czasu – może 80 czy 90 lat. Kraj na kontynencie europejskim został całkowicie pozbawiony światła. To niewyobrażalne we współczesnym świecie – podkreślił prezydent.

W ocenie Zełenskiego Ukraińcy mogli zareagować na ludobójcze działania Rosji tylko rozpaczą lub dalszą walką. – Państwo podjęło walkę w znakomity sposób. Energetycy, ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych, saperzy – wszyscy wzięli się do pracy, aby naprawić (sieci energetyczne) i przywrócić zasilanie, a także zapewnić (ludziom) choć trochę wody – powiedział rozmówca „FT”.

Prezydent odniósł się też do kwestii statusu Krymu, czyli terytorium zaanektowanego przez Rosję w 2014 roku. – Rozumiem, że wszyscy są zdezorientowani tą sytuacją; tym, co stanie się z Krymem. Jeśli ktoś jest gotowy zaoferować nam sposób prowadzący do wyzwolenia Krymu za pomocą środków niemilitarnych, będę tylko za. Jeśli jednak rozwiązanie nie obejmuje zakończenia okupacji i Krym ma pozostać częścią Rosji, to nie powinno się tracić czasu (na takie pomysły) – oznajmił Zełenski.