Rusin namawia polskich piłkarzy do buntu! Chce, by zrobili TO w meczu Arabią Saudyjską

REKLAMA

Mainstreamowa celebrytka Kinga Rusin apeluje do polskich piłkarzy, by przed meczem z Arabią Saudyjską wykonali polityczny gest poparcia Ukrainy. Chce, by szczególną rolę odegrał Robert Lewandowski.

FIFA zabrania na mundialu gestów politycznych i grozi za to nie tylko konsekwencjami finansowymi, ale także sportowymi. Kapitanowie ośmiu europejskich reprezentacji chcieli np. założyć tęczowe opaski na znak solidarności ze środowiskami gejów, lesbijek, biseksów i zmiennopłciowców.

REKLAMA

Gdy ze strony FIFA padł jasny komunikat, że należy spodziewać się dla kapitanów co najmniej żółtej kartki, wszyscy z pomysłu zrezygnowali.

W Polsce z kolei wałkowany jest temat, by Robert Lewandowski wystąpił na mundialu w opasce kapitańskiej w barwach Ukrainy, którą kilka miesięcy temu dostał od Andrija Szewczenki.

Kapitan reprezentacji Polski uciął te spekulacje jednoznacznie. – Jeśli chodzi o opaskę, to rzeczywiście była prośba od Andrija, żeby zabrać ją do Kataru. Zabrać ją, a zagrać w niej to jest jednak duża różnica. Ona została zabrana do Kataru, ale tematu, żeby zagrać w niej (opasce ukraińskiej – red.) nie było i nie ma – powiedział tuż po przyjeździe do Kataru Lewandowski.

CZYTAJ TAKŻE: Zgrzyt na mundialu. Niemcy idą na starcie z FIFA [FOTO]

Takie stanowisko nie wszystkim się podoba. Na przykład była gwiazda TVN Kinga Rusin uważa, że w meczu z Arabią Saudyjską piłka powinna zejść na drugi plan, a biało-czerwoni powinni przede wszystkim wyrazić poparcie dla Ukrainy.

„Takie wydarzenia jak mistrzostwa świata to idealna okazja, żeby zrobić coś dobrego. Dobrze by było gdyby Polacy ją wykorzystali! Ponieważ głośno jest już w Katarze o łamaniu praw człowieka, tym głośniej powinno być o ruskim ludobójstwie. Tu możemy mieć własną misję, bo to obok nas rozgrywa się ta niewyobrażalna tragedia milionów ludzi. W ostatnich dniach ruscy terroryści przeprowadzają bezprecedensowe ataki na ukraińskich cywilów! (…) Czy to nie wystarczający powód, żeby nasza drużyna zaprotestowała w Katarze przeciwko mordercom?” – pisze na Facebooku Rusin.

„Może takim pięknym gestem solidarności z napadniętymi przez ruskich bandytów Ukraińcami byłoby założenie ukraińskiej opaski (chociażby na pewien czas), podarowanej Lewandowskiemu przez legendarnego kapitana ukraińskiej reprezentacji Andrija Szewczenkę?” – dodała celebrytka.

Z jej zdaniem jednak w kadrze nikt się nie liczy.