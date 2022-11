Zachowanie Katarczyka na meczu Polska – Arabia Saudyjska to HIT w sieci [VIDEO]

REKLAMA

Polska reprezentacja wygrała z Arabią Saudyjską 2:0 w meczu grupy C piłkarskich mistrzostw świata. Hitem Internetu stał się film, prezentujący zachowanie jednego z katarskich kibiców.

Katarczyk z nagrania, które króluje obecnie w sieci, przez pierwszą część meczu siedział na trybunach w zielonych barwach Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Gdy jednak okazało się, że to Polakom idzie lepiej, to bardzo szybko zmienił obiekt swojej sympatii. Kibic był na to przygotowany, bo pod koszulką w barwach arabów miał t-shirt polskiej drużyny z numerem i nazwiskiem Roberta Lewandowskiego.

Polacy wygrywają z Arabią Saudyjską w Katarze

Polska reprezentacja wygrała 2:0 w meczu z Arabią Saudyjską. W 39. minucie meczu piłkarskich mistrzostw świata w Katarze pierwszego gola strzelił Piotr Zieliński. Drugą bramkę trafił w 82 minucie trafił kapitan Rober Lewandowski.

Wojciech Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski, obronił rzut karny w doliczonym czasie pierwszej połowy meczu z Arabią Saudyjską w grupie C piłkarskich mistrzostw świata.