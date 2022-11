Takiego buntu współczesne Chiny jeszcze nie widziały. Kolejne miasta powstają przeciwko polityce „zero covid” [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Na ogół zdyscyplinowane społeczeństwo chińskie coraz częściej protestuje przeciwko surowym restrykcjom i polityce „zero covid”. Ludzie wyszli na ulice w Pekinie, Szanghaju, Xianie, Nankinie i innych miastach – wynika z relacji i nagrań zamieszczanych w mediach społecznościowych.

„Chcemy wolności” – krzyczeli ludzie zgromadzeni przy ulicy Wulumuqi Zhonglu w Szanghaju, widoczni na nagraniach opublikowanych na Twitterze przez holenderską dziennikarkę Evę Rammeloo.

Z filmików wynika, że domagali się również odsunięcia od władzy Komunistycznej Partii Chin i jej sekretarza generalnego Xi Jinpinga oraz w niecenzuralnych słowach krytykowali utrzymywaną przez władze politykę „zero covid”.

Według relacji z miejsca protestu uczestniczyło w nim kilkaset do tysiąca osób, które ze wszystkich stron otoczone były przez policję.

Shanghai tonight. Protest at vigil for the dead in Urumqi. “Freedom. No more test. Throw off your masks” and The March of the Volunteers. Surrounded by police on all sides. 500-1000 people. pic.twitter.com/CXWrnYhrQc

— Philip Róin (@brandhane) November 26, 2022