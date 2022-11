USA zdejmują niektóre sankcje wobec Wenezueli

REKLAMA

Biały Dom poinformował w sobotę o nowych zasadach dotyczących sankcji gospodarczych wobec Wenezueli. Chodzi oczywiście o wydobycie ropy.

USA zezwolą firmie Chevron – międzynarodowej korporacji z branży energetycznej – na wydobywanie ropy z pól naftowych należących do Wenezueli. O sprawie informują zagraniczne media m.in. „Wall Street Journal” oraz „El Pais”.

Komunistyczny przywódca Wenezueli Nicolas Maduro zgodził się w zamian na wdrożenie programu humanitarnego. Wenezuela i USA zamierzają dalej kontynuować dialog.

Rozmowy pomiędzy USA i komunistycznym reżimem trwają od kilku miesięcy. Choć Stany przedstawiają zgodę na wydobycie ropy, jako odpowiedź na postęp w przekonywaniu Wenezueli do humanitarnych reform, to najpewniej w rzeczywistości chodzi o to, by jakoś zastąpić rosyjski surowiec.

Po inwazji na Ukrainę Federacja Rosyjska obłożona została sankcjami. Jeśli w najbliższej przyszłości USA zdejmą sankcje z Wenezueli, to mogłaby ona zacząć sprzedawać swój surowiec na rynku międzynarodowym.

Dodatkowo „przeciągnięcie” Wenezueli na stronę państw, które sprzeciwiają się rosyjskim działaniom na Ukrainie, odebrałoby Putinowi ważnego sprzymierzeńca w tej części świata.