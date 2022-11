Bunt w Chinach. Kolejne demonstracje przeciwko restrykcjom covidowym [VIDEO]

REKLAMA

Demonstracje przeciwko polityce „zero covid”, surowym restrykcjom i lockdownom rozszerzyły się w niedzielę na kolejne miasta Chin. Setki osób protestowały w Pekinie i Szanghaju, a także w Wuhanie, gdzie prawie trzy lata temu wykryto pierwsze przypadki Covid-19.

Protesty rozpoczęły się w piątek w borykającym się z lockdownami mieście Urumczi, stolicy regionu Sinciang, po tragicznym w skutkach pożarze. Zginęło co najmniej 10 osób, a władze cenzurowały w sieci pytania, czy restrykcje utrudniły ewakuację i gaszenie pożaru.

Szanghaj

W niedzielę ludzie ponownie gromadzili się przy Wulumuqi Zhonglu w Szanghaju, gdzie poprzedniego dnia miały miejsce największe protesty. Według agencji Reutera doszło do starć pomiędzy setkami demonstrantów a policją, która próbowała uniemożliwić zgromadzenie i zatrzymała wielu uczestników.

Trwająca fala demonstracji przeciwko polityce władz oceniana jest jako niespotykana od objęcia rządów w kraju przez Xi Jinpinga 10 lat temu. Wcześniej dochodziło do protestów przeciwko restrykcjom covidowym, ale nie miały one tak wyraźnego motywu przewodniego.

Jednym z symboli protestu stały się puste, białe kartki papieru, które demonstranci w Szanghaju i innych miastach unosili nad głowami, by wyrazić sprzeciw wobec ograniczaniu wolności słowa.

– Jestem tu, bo kocham swój kraj, ale nie kocham swojego rządu (…) Chcę móc swobodnie wychodzić, ale nie mogę. Nasza polityka wobec Covid-19 to gra i nie ma oparcia w nauce ani rzeczywistości – powiedział agencji Reutera jeden z protestujących, przedstawiony jako Shaun Xiao.

Polityka „zero covid”

Komunistyczne władze Chin obstają przy polityce „zero covid” i dążą do całkowitej eliminacji koronawirusa z kraju. Lockdowny, masowe testy i wszechobecne kontrole uderzają w chińską gospodarkę i wywołują niezadowolenie społeczne, ale według władz zapobiegają milionom potencjalnych zakażeń i zgonów.

– Chcemy tylko podstawowych praw człowieka. Nie możemy wychodzić z domów bez testu (na Covid-19). Wypadek w Sinciangu przelał czarę goryczy (…) Ludzie nie są brutalni, ale policja zatrzymuje ich bez powodu. Próbowali mnie schwytać, ale ludzie wokół mocno złapali mnie za ręce i przyciągnęli do tyłu, więc mogłem uciec – powiedział inny.

Pekin

W Pekinie w ciągu dnia setki osób zebrały się na kampusie prestiżowego Uniwersytetu Tsinghua. Wieczorem rzesze ludzi zebrały się w dzielnicy Chaoyang, by palić znicze w intencji ofiar pożaru w Urumczi. Wznoszono okrzyki: „Szanghajska policjo, wypuść ich!”, w odniesieniu do sobotnich aresztowań – wynika z relacji w mediach społecznościowych.

Police arrived at peaceful Covid protest in Beijing, on Liangma river. Candles being lit. Earlier, chants in honour of dead in recent fire in Urumqi,and “Shanghai police let them go”- reference to arrests today pic.twitter.com/W0ZgldZXqZ — David Rennie 任大伟 (@DSORennie) November 27, 2022

I’m in Beijing at the scene of the protest. Mostly young people. They’re chanting no to Covid tests and yes to freedom. Large police presence. Also people hold white papers like in Shanghai – symbolic protest against censorship. Lots of honking cars in solidarity pic.twitter.com/aCbqGNzn4t — Selina Wang (@selinawangtv) November 27, 2022

Chengdu

Do demonstracji doszło również w Chengdu, stolicy prowincji Syczuan na południowym zachodzie Chin. Ludzie unosili białe kartki papieru i krzyczeli: „Nie chcemy dożywotnich władców! Nie chcemy cesarzy!”, co postrzegane jest jako aluzja do przywódcy kraju Xi Jinpinga, który usunął z konstytucji limit kadencji – podał Reuters.

成都望平滨河路 此刻

民众高喊 新闻自由 言论自由 pic.twitter.com/tBMvmS1TJM — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 27, 2022

Footage from Chengdu, China. Protests have broken out across the country, will be intresting to see what comes out of this. pic.twitter.com/X0WMZDSak3 — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 27, 2022

Wuhan

Według agencji AFP setki osób przeszły w niedzielę w marszu protestu przeciwko lockdownom ulicami Wuhanu w środkowych Chinach, gdzie na przełomie 2019 i 2020 roku zdiagnozowano pierwsze na świecie przypadki Covid-19.

Protesty na uniwersytetach

W sobotę protesty odbywały się również na uniwersytetach w Nankinie i Xianie. W Lanzhou na północnym zachodzie kraju rozgniewani mieszkańcy wywracali namioty dla personelu kontroli epidemicznej i budki do testów na Covid-19 – wynika z relacji w mediach społecznościowych.

Kanton

W Kantonie na południu kraju do protestów i starć z policją i personelem epidemicznym dochodzi regularnie od wielu dni w różnych częściach objętej lockdownem dzielnicy Haizhu. Przyczyną tych protestów są głównie lokalne restrykcje, ale pożar w Urumczi „rozgniewał wszystkich, bo zginęło tak wielu ludzi” – powiedział PAP jeden z mieszkańców tej dzielnicy.

🇨🇳 Troops sent to Guangzhou's Haizhu district to keep the people in Haizhu at bay. pic.twitter.com/NVYcDJaRBT — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) November 27, 2022

Guangzhou, Wuhan, Beijing and Chengdu this Sunday. Protests all over China.

People are done with the Zero-Covid lockdowns and are extremely angry about a fire in an apartment building that killed at least 10 people because they couldn’t get out. “Take Down the CCP” pic.twitter.com/tpXpA7rbBV — Timothy Robert (@timingnl) November 27, 2022