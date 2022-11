Lewandowski spotkał się z TYM kibicem. Oto, co obiecał mu Polak [VIDEO]

REKLAMA

Polska reprezentacja wygrała z Arabią Saudyjską 2:0 w meczu grupy C piłkarskich mistrzostw świata. Hitem Internetu stał się film, prezentujący zachowanie jednego kibiców. Spotkał się z nim Robert Lewandowski.

Kibic z nagrania, które króluje obecnie w sieci, przez większą część meczu siedział na trybunach w zielonych barwach Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Gdy jednak okazało się, że to Polakom idzie lepiej, to zmienił obiekt swojej sympatii. A już w absolutny szał wpadł po drugiej bramce dla biało-czerwonych, której strzelcem był Lewandowski.

Kibic był na to przygotowany, bo pod koszulką w barwach Arabów miał t-shirt polskiej drużyny z numerem i nazwiskiem Roberta Lewandowskiego.

Zachowanie kibica rozbawiło Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych zaproponował kibicowi, który zyskał chwilową sławę dzięki filmikowi w mediach społecznościowych, że chętnie sprezentuje mu swoją oryginalną koszulkę.

„Co za wsparcie! Mam dla ciebie koszulkę! Odezwij się w komentarzu” – napisał na swoim Facebooku.

Do spotkania doszło bardzo szybko. Kapitan biało-czerwonych pochwalił się w sieci zdjęciem z fanem. Zgodnie z obietnicą Lewandowski wręczył kibicowi koszulkę, na której złożył autograf.

Kanał „Łączy nas piłka” opublikował krótkie nagranie ze spotkania Lewandowskiego z kibicem. To pochodzący z Indii Abdul Samad Khan.

23-latek udzielił także krótkiego wywiadu portalowi WP SportoweFakty. – Moja akcja nie była zaplanowana, to znaczy, nie chodziło mi o to, że to ma trafić do internetu, na Tik Toka czy gdzieś tam. Ja się autentycznie cieszyłem z jego bramki i na nic pod względem medialnym nie liczyłem… – twierdzi.

23-latek zdradził, że jest kolekcjonerem koszulek piłkarskich i postanowił, że jedną z drużyn, którą będzie wspierał na mundialu to Polska. Początkowo założył jednak koszulkę Arabii – jak mówi – z szacunku za pokonanie Argentyny.

– Przyjęto mnie wspaniale! Jestem też pod ogromnym wrażeniem samego Roberta. Taka wielka gwiazda, a taki skromny! Rozmawiał ze mną jak równy z równym, w ogóle nie czuło się dystansu – mówił o spotkaniu z Lewandowskim w hotelu, w którym przebywa polska kadra.

– Zapytałem Roberta, kiedy znów zobaczymy go w blond włosach. Obiecał, że przefarbuje się na blond, jeśli Polska zdobędzie mistrzostwo świata! – mówi 23-letni kibic z Indii.

Oczywiście admin był na posterunku i nagrał dla Was całe zdarzenie. 😍 pic.twitter.com/cAavCbqadF — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 27, 2022