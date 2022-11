Zatrzymania i zmuszanie do usuwania zdjęć z telefonów. Nieludzkie sceny po protestach w Chinach [VIDEO]

REKLAMA

Policja zatrzymała w poniedziałek dwie osoby i zmuszała inne do usuwania zdjęć z telefonów w Szanghaju, w miejscu, gdzie w sobotę i niedzielę dochodziło do protestów przeciwko chińskiej polityce „zero Covid”, surowym restrykcjom i lockdownom – podała agencja AFP.

Protesty w Szanghaju rozpoczęły się w sobotę wieczorem w reakcji na pożar budynku mieszkalnego w zmagającym się z lockdownami mieście Urumczi, stolicy regionu Sinciang.

REKLAMA

Władze cenzurowały w sieci pytania, czy restrykcje utrudniły ewakuację z budynku i gaszenie pożaru, w którym zginęło co najmniej 10 osób.

W poniedziałek policja starała się uniemożliwić dalsze demonstracje przy ulicy Wulumuqi Zhonglu w Szanghaju. Okolicę zastawiono barierami, a osoby robiące zdjęcia były zmuszane do ich usuwania – przekazał na Twitterze dziennikarz BBC Edward Lawrence, który poprzedniego dnia sam został zatrzymany przez policję.

Wulumuqi Road, the sight of protests and clashes over the past few days, now fenced up. Heavy police and security presence. People who take photos are being stopped by police and forced to delete. Two people taken away for refusing to. #shanghai #china pic.twitter.com/g7YcDxnya1

— Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022