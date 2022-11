Zełenski: Wiemy to na pewno. Nie uspokoją się [VIDEO]

REKLAMA

Władze Ukrainy zdają sobie sprawę, że Rosja przygotowuje nowe ataki rakietowe na Ukrainę i nie zaprzestaną, dopóki będą mieć rakiety – powiedział w wieczornym wystąpieniu w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski.

– Wiemy to na pewno. I dopóki będą mieć rakiety, nie uspokoją się – powiedział Zełenski w nagraniu, opublikowanym wieczorem w Telegramie.

– Nadchodzący tydzień może być tak samo ciężki, jak ten, który się kończy. Nasze Siły Obrony przygotowują się. Przygotowuje się całe państwo. Opracowujemy wszystkie scenariusze, w tym – z naszymi partnerami – oznajmił Zełenski.

Zaapelował do Ukraińców o jedność i pomaganie sobie nawzajem, a także o to, by nie ignorowali alarmów lotniczych.

Jak dodał, sytuacja na froncie jest bardzo ciężka i najtrudniej jest w obwodzie donieckim, podobnie jak w minionych tygodniach.