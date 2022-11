Korwin-Mikke o ukraińskich flagach. „Trochę przesadzamy z tym uwielbieniem dla Ukrainy” [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji i prezes-założyciel partii KORWiN, Janusz Korwin-Mikke, był gościem w programie „Studio Fakty” na kanale „Wrocławskie Fakty”, gdzie odniósł się m.in. do tematu ukraińskich flag na tramwajach, a także tej powieszonej na budynku Sejmu.

Prowadzący zaczął program od tematu ukraińskich flag na wrocławskich tramwajach, które stały się przedmiotem protestu młodzieżówki Konfederacji Korony Grzegorza Brauna. – Czy pan się zgadza, żeby te flagi wisiały w przestrzeni publicznej na wrocławskich tramwajach? – zapytał dziennikarz.



– Ja bym z tego powodu nie histeryzował oczywiście, ale my trochę przesadzamy z tym uwielbieniem dla Ukrainy – stwierdził Korwin-Mikke.

– Trzeba pamiętać, że oczywiście w interesie Polski jest, żeby Rosja dostała trochę po nosie, bo za silna Rosja jest szkodliwa, ale też trzeba pamiętać, że Ukraińcy to jest inny naród, który ma z nami więcej wspólnych punktów niż Rosja – dodał i podkreślił, iż „trzeba nie przesadzać z tym uwielbieniem dla Ukrainy”.

Odnosząc się konkretnie do tematu flag ukraińskich na tramwajach Korwin-Mikke stwierdził, że „to jest kwestia lokalna” i podkreślił, iż uważa, że „powinien być jak największy samorząd”.

– Jedne miasta niech sobie wieszają, a drugie miasta niech sobie nie wieszają – podkreślił. Dodał jednak, że on by tych flag nie wieszał.

– Jest skandalem, co podniósł kol. Grzegorz Braun, to jest to, że na Sejmie flaga ukraińska wisi z prawej strony, a nie z lewej. To jest niezgodne z kodeksem flagowym polskim – wskazał polityk.

Korwin-Mikke stwierdził, iż przypuszczalnie jest to efekt nieporozumienia, w wyniku którego „powiesili źle i nikomu się nie chce przewiesić”. – To jest skandal, naprawdę skandal, bo jednak mimo wszystko w Anglii, w Ameryce się przestrzega kodeksu flagowego, a u nas nie – podkreślił poseł Konfederacji.