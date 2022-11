Messi zrobił TO po wygranym meczu. Teraz grozi mu meksykański bokser [VIDEO]

REKLAMA

Meksykański bokser Saul „Canelo” Alvarez pogroził Lionelowi Messiemu po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiło się wideo przedstawiające argentyńskiego piłkarza, który nadepnął na koszulkę reprezentacji Meksyku po meczu na mundialu w Katarze.

„Widzieliście, jak Messi czyści podłogę naszą koszulką i naszą flagą? Dobrze by zrobił, gdyby poprosił Boga, żebym nie wchodził mu w drogę!” – napisał na Twitterze 32-letni pięściarz, mistrz świata w czterech kategoriach wagowych.

Po końcowym gwizdku spotkania wygranego przez Argentynę 2:0 Messi wymienił się koszulką z kapitanem reprezentacji Meksyku Andresem Guardado.

Wpis Alvareza wywołał różne reakcje internautów. Niektórzy zwracali uwagę, że po meczu w szatni koszulki często są rzucane na podłogę, zanim trafią do prania, a Messi mógł nadepnąć na trykot przypadkowo.

W obronie Messiego stanął m.in. były piłkarz reprezentacji Argentyny Sergio „Kun” Aguero. „Panie Canelo, nie szukaj wymówek ani problemów, prawdopodobnie nie wiesz wystarczająco dużo o piłce nożnej i o tym, co może się wydarzyć w szatni” – odpowiedział również na Twitterze były napastnik Atletico Madryt i Manchesteru City.

