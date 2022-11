Prawybory pod nowym szyldem. Mentzen UJAWNIŁ szczegóły [VIDEO]

REKLAMA

Podczas konferencji prasowej partii KORWiN ogłoszono zmianę nazwy tego ugrupowania na Nowa Nadzieja. Prezes Sławomir Mentzen ujawnił także szczegóły dotyczące prawyborów.

– Nowa Nadzieja to też nowy rozdział oraz nowe otwarcie – mówił Mentzen. – Oczywiście, w wyborach startujemy dalej z list Konfederacji, ale swoich kandydatów wyłonimy w drodze prawyborów – oświadczył prezes partii.

– Zależy nam wszystkim na tym, żeby nasza reprezentacja w Sejmie była jak najsilniejsza, żeby nasi posłowie byli jak najbardziej kompetentni, jak najbardziej pracowici, żeby potrafili zdobywać zaufanie ludzi, żeby umieli zdobywać głosy w czekających nas wyborach – dodał.

– Z tego powodu we wszystkich naszych okręgach przeprowadzimy prawybory, za które odpowiadać będzie Centralna Komisja Prawyborcza. W prawyborach będzie mógł wziąć udział każdy, kto podziela nasze przekonania: kto wierzy, że należy stać na straży wolności, własności i sprawiedliwości, kto ceni niskie i proste podatki, który uważa, że gospodarka powinna być wolnorynkowa – wyjaśnił prezes partii Nowa Nadzieja.

– Wszystkich zgłaszających się chętnych do naszych prawyborów prosimy o zgłoszenie do 31 grudnia, ponieważ już w styczniu przeprowadzimy nasze prawybory – ogłosił Mentzen.

– W prawyborach głosować będzie mógł każdy polski dorosły obywatel, który wpłaci 20 zł po to, żeby sfinansować całą naszą procedurę prawyborczą – zaznaczył.

– Pierwsze prawybory odbędą się już 8 stycznia w Lublinie, 4 lutego w Katowicach. Ja sam wezmę udział w prawyborach w Warszawie, które odbędą się 28 stycznia, na które teraz wszystkich zapraszam – podkreślił Mentzen.

Głos zabrał także wiceprezes partii Nowa Nadzieja Bartłomiej Pejo. – Mam ten ogromny zaszczyt i też deklaruję, że będę startował w prawyborach w okręgu lubelskim, które odbędą się 8 stycznia, jako pierwsze prawybory partii Nowa Nadzieja. Mamy wielką nadzieję na to, że do naszych struktur, do naszej partii, do Nowej Nadziei będą przystępować Polacy, którym zależy na dobru Polski, na wielkiej zmianie, która tak naprawdę już najbliższej jesieni – powiedział.

– Zachęcamy do tego, apelujemy, aby osoby, którym zależy na dobru Polski, przystępowały do naszego projektu. Do projektu, który cały czas jest największym projektem wolnościowym w Polsce – dodał Pejo.

Podczas konferencji obecny był również wiceprezes Marcin Sypniewski. – Zapraszamy, tak jak wcześniej mówili koledzy, do udziału w prawyborach. Mamy nadzieję, że jest to też zwiastun zmiany w polskiej polityce, że nasi kandydaci na jedynki na listach nie będą wybierani w zaciszach gabinetów, nie będziemy jakichś drobnych interesów przy tym urządzać, tylko normalnie – w drodze walki, w drodze wyboru przez naszych sympatyków. Każdy może głosować, nie ograniczamy tego w żaden sposób – podkreślił.

– Ja sam będę startował w prawyborach w okręgu bydgoskim, które odbędą się w drugiej połowie stycznia – zaznaczył wiceprezes partii Nowa Nadzieja.