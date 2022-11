Stało się! Partia KORWiN zmienia nazwę [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Partia KORWiN zmieniła nazwę. Dowodzone przez Sławomira Mentzena ugrupowanie od teraz nazywa się Nowa Nadzieja.

Przypomnijmy, że 15 października odbył się kongres partii KORWiN pod hasłem „Nowa Nadzieja”. Wówczas zmieniono władze partii. Prezesa Janusza Korwin-Mikkego zastąpił na tym stanowisku Sławomir Mentzen.

Teraz Mentzen poinformował, że jego partia zmienia nazwę – właśnie na Nowa Nadzieja.

Partia KORWiN zmienia nazwę na Nowa Nadzieja. — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 29, 2022

O zmianie nazwy poinformowano także podczas konferencji prasowej partii KORWiN w Sejmie.

– Gdy patrzymy na to, co się dzieje na świecie naprawdę trudno o powody do jakiegokolwiek optymizmu. Mamy szalejącą inflację, grożącą nam recesję, bardzo wysokie ceny prądu oraz gazu. Co jakiś czas pojawia się jakiś wielki problem, z którym walczyć można tylko i wyłącznie poprzez ograniczenie praw obywatelskich, wprowadzenie cenzury, zniszczenie małych, średnich firm, zamknięcie szkół, czy też zamknięcie ludzi w domach. To zmierza w bardzo, ale to bardzo niepokojącym kierunku – ocenił Mentzen.

– Na szczęście nie wszystko jeszcze stracone. Nadal są ludzie o duszach rebeliantów, którzy chcą stawić czoła temu imperium zła, którzy mają nadzieję, że ten trend można odwrócić – dodał.

– Jesteśmy partią ludzi pracujących, ludzi uczących się, ludzi chcących wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie, partią ludzi, którym się chce. Tacy właśnie ludzie są nadzieją, nową nadzieją dla nas, że jeszcze uda się ten bardzo niekorzystny dla całego świata trend zatrzymać – wskazał.

– Dlatego właśnie władze naszej partii podjęły decyzję o zmianie, o skróceniu naszej dotychczasowej nazwy. Dotychczasowa nazwa Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja zostanie skrócona oraz odświeżona. Nasza nowa nazwa brzmi Nowa Nadzieja – oświadczył Mentzen.

– Głęboko wierzymy, że ta nowa nazwa, po tym liftingu, jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej będzie oddawała nasze zamierzenia, nasz program, nasze cele – skwitował prezes partii.

Nazwa została już zmieniona także w mediach społecznościowych.

Politycy zabierają nam własność, ograniczają wolność, pozbawiają sprawiedliwości. Przyszedł czas na Nową Nadzieję, nowy rozdział w historii polskiego ruchu wolnościowego. Nowa Nadzieja – ta historia dopiero się zaczyna!🔥 pic.twitter.com/fkFD29Ct5d — Nowa Nadzieja (@Nowa_Nadzieja_) November 29, 2022