„Brudasy”, „zostaniecie spaleni”, „dranie”, „suk…syny”. Wielki skandal po meczu z udziałem Makkabi Berlin

Zawodnicy niemiecko-żydowskiej młodzieżowej drużyny piłki nożnej TuS Makkabi Berlin fatalnie wspominają niedawny mecz ligi okręgowej. Byli wyzywani m.in. od brudasów, w ich kierunku wykonano salut rzymski. Usłyszeli też: „Zabierzcie flagę albo spalę was i waszą plugawą flagę, wy dranie, tak jak zrobili to z wami Niemcy”. Sprawę opisuje dziennik „Berliner Zeitung”.

Gospodarzem meczu, który odbył się 13 listopada, była CFC Hertha 06. CFC to skrót od Charlottenburger Fußball-Club, ale właściwie wszyscy mówią po prostu: Hertha 06. To klub z długą historią, liczba w nazwie wskazuje na rok założenia, 1906.

„Czuli się przeganiani”

W tym meczu nie chodziło tylko o to, kto jest lepszy na boisku. Już w przerwie nastroje na stadionie ulegają zmianie, a po meczu eskalują. Aż do hitlerowskiego salutu. Zawodnicy drużyny przyjezdnej wyjeżdżają jak najszybciej. Później mówią, że czuli się przeganiani. Po nazwaniu ich 'brudasami’ i okrzykach, że zostaną spaleni. Wraz z ich 'brudną flagą’. Tak napisał arbiter w sprawozdaniu po meczu – czytamy w tekście.

Przegoniona drużyna gości to TuS Makkabi Berlin. Jest niemiecko-żydowskim klubem sportowym, którego korzenie sięgają 1898 roku, kiedy to powstał żydowski klub sportowy Bar Kochba Berlin.

Młodzieżowe drużyny obu klubów grały ze sobą 13 listopada, na boisku Herthy 06 w Charlottenburgu. Byli to juniorzy A. Zawodnicy w tej grupie wiekowej mają od 17 do 19 lat, są u progu dorosłości – pisze gazeta. Drużyna gości wygrała mecz.

To co działo się po nim dokumentuje w „specjalnym raporcie” sędzia Ender Apaydin. Raport ujawnił dziennik „Berliner Zeitung”.

„Kupili cię Żydzi”

Sędzia opisuje w nim, jak krótko po końcowym gwizdku zauważył nastolatka, który nie miał na sobie stroju sportowego, stał w odległości około trzech metrów od niego i był „wyraźnie zdenerwowany”. Kiedy zawodnicy TuS Makkabi chcieli zrobić sobie zdjęcie przed izraelską flagą, ten młody człowiek zaczął krzyczeć: „Pieprzę wasz kraj i waszą flagę, wy sukinsyny. Zabierzcie flagę albo spalę was i waszą brudną flagę, wy dranie, tak jak zrobili to z wami Niemcy”.

Sędzia zapisał, że upomniał młodzieńca i zapytał jak się nazywa. Okazało się, że to piłkarz juniorów Herthy 06, który tego dnia nie grał. Sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Gracz powiedział do niego wtedy między innymi: „Kupili cię Żydzi”.

Niedługo potem doszło do drugiego incydentu, kiedy zawodnik Herthy 06, tym razem grający w meczu, kilkakrotnie wykonał salut Hitlera w kierunku zawodników i kibiców Maccabi. Kiedy sędzia próbował pójść za zawodnikiem do szatni, aby jemu również pokazać czerwoną kartkę, wpadł pomiędzy kilku wściekłych kibiców. Doszło do trzeciego zdarzenia. Jedna z kobiet, kibicka, krzyczała w kierunku graczy Maccabi: „Po prostu się odwalcie, wy brudasy. Zawsze jest z wami stres. Zawsze prowokujecie”.

Drużynie odjęto 3 pkunkty

Rozprawa przed sądem sportowym Berlińskiego Związku Piłki Nożnej odbyła się prawie dwa tygodnie później. Dwaj młodsi zawodnicy Herthy 06 zostali wykluczeni na dwa lata za dyskryminację, znieważanie, obrażanie sędziego i groźby. CFC Hertha 06 otrzyma również karę pieniężną w wysokości 1500 euro, a drużynie odjęte zostaną trzy punkty.

Benjamin Steinitz z RIAS, centrum dokumentacji ataków antysemickich w Berlinie nie ma wątpliwości, że kary nałożono słusznie. Prześledził już wiele procesów przed sądem sportowym. „W przeszłości antysemickie działania i wypowiedzi piłkarzy Herthy 06 wobec TuS Makkabi Berlin były kilkakrotnie bagatelizowane przez sąd sportowy”. Tym razem tak się nie stało. Także dzięki wrażliwości sędziego.

Kluby mają 14 dni na złożenie odwołania.