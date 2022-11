Nie wierzymy w nasze orły. Stawiamy na Argentynę

REKLAMA

Tylko 11 procent Polaków uważa, że piłkarska reprezentacja pokona Argentynę w ostatnim meczu grupowym mistrzostw świata w Katarze – wynika z sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM.

Na Argentynę stawia 59,4 proc., a na remis – 14,6 proc. Nie miało zdania 15 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzono na grupie 1000 osób w dniach 18-20 listopada, a więc jeszcze przed pierwszym meczem biało-czerwonych na mundialu w Katarze.

Podopieczni Czesława Michniewicza prowadzą w grupie C po remisie z Meksykiem 0:0 i zwycięstwie nad Arabią Saudyjską 2:0. Wieczorem zagrają z Argentyną. Do awansu do 1/8 finału wystarczy im remis, a mogą osiągnąć cel nawet w razie skromnej porażki, ale to będzie zależeć od wyniku meczu Meksykanów z Saudyjczykami.