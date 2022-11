Obrabiali prywatne domy. Kradli pieniądze, biżuterię i sprzęt elektroniczny. Policja zatrzymała czterech Gruzinów

REKLAMA

Policjanci zatrzymali czterech obywateli Gruzji podejrzanych o włamania do domów w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim. Sąd aresztował ich tymczasowo. Grozi im do 10 lat więzienia – poinformowała w środę rzeczniczka zgierskiej policji kom. Magdalena Nowacka.

Na terenie Zgierza oraz Aleksandrowa Łódzkiego doszło ostatnio do trzech włamań do domów jednorodzinnych. „Sprawcy, kiedy upewnili się co do nieobecności lokatorów, wyważali drzwi balkonowe lub tarasowe” – relacjonowała Nowacka.

„Kradziono głównie pieniądze, biżuterię, aparaty fotograficzne, laptopy i zegarki” – zaznaczyła i dodała, że po sprawdzeniu różnych tropów wytypowano podejrzanych. „To czterej obywatele Gruzji. Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyźni mogą przebywać w jednym z krakowskich hoteli, gdzie ich zatrzymano” – podała.

„Kryminalni znaleźli kilka przedmiotów mogących pochodzić z przestępstw. Zatrzymani to obywatele Gruzji w wieku od 21 do 42 lat. Usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniami. Sąd zdecydował o aresztowaniu ich na trzy miesiące” – przekazała kom. Nowacka.

Grozi im kara do 10 lat więzienia.