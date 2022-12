„Łajdacy”, „łobuzy”, grabieżcy”. Braun BEZ LITOŚCI o rządzie warszawskim [VIDEO]

REKLAMA

– To jest tak głupie i tak łajdackie, że nawet nie mamy siły się z tego śmiać – mówił podczas konferencji prasowej na temat planów rozszerzenia podatku cukrowego, poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

W czwartek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji pod tytułem „PiS rozszerza podatek cukrowy!”. Przypomnijmy, że informacja o planowanych zmianach w podatku cukrowym obiegła media na początku listopada.

REKLAMA

Wówczas też Krajowa Unia Producentów Soków złożyła protest w tej sprawie. – Nowelizacja poszerzy mocno zakres podatku, zapisy mogą objąć podatkiem napoje z dodatkiem soków, bez cukru, a także soki, zupełnie bez cukru – za to z dodatkami uszlachetniającymi, jak witamina C czy wapń – mówił, w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, jej prezes Julian Pawlak. Inną zmianą, o której już wówczas informowała gazeta, było objęcie podatkiem napojów przekazywanych na cele charytatywne.

https://nczas.com/2022/12/01/winnicki-o-planach-rzadu-wobec-branzy-ktora-jest-bardzo-silna-w-polsce-video/

Braun: „Tak głupie i tak łajdackie, że…„

Głos podczas konferencji prasowej zabrał prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. – Szczęść Boże polskim sadownikom, przetwórcom, hurtownikom, sprzedawcą, no i przede wszystkim dzieciom, mamom, które wtykają te buteleczki z soczkiem zdrowym, niedosłodzonym do tornistra, do plecaczka, do szkoły, przedszkola – zaczął poseł.

– Otóż to się w znacznej mierze ma, jeśli nie skończyć, to zredukować. Dosyć tego, Pan premier Mateusz „Vateusz” Morawiecki w nieustannej, szaleńczej pogoni za kolejnymi obiektami, sferami ludzkiej aktywności, dobrami, które można by opodatkować dopadł właśnie naszych dzieci – kontynuował.

Polityk podkreślił, że premier rządu warszawskiego „godzi całkiem bezpośrednio w dobrobyt Polaków”. – Z jednej strony w polską przedsiębiorczość w tej branży (…) ale godzi także w zdrowie, dobrostan, najmłodszych Polaków, nowego pokolenia – wskazał.

– To jest tak głupie i tak łajdackie, że nawet nie mamy siły się z tego śmiać – powiedział.

„Łajdacy”, „łobuzy”, „grabieżcy”

Poseł Konfederacji podkreślił, że „chodzi o ten cukier, którego nikt nie dosypał”. – Chodzi o ten cukier, który jest w tym jabłuszku czy innym owocu, dlatego że tak Pan Bóg świat stworzył i ten cukier tam jest w naturze, i to jest zdrowe, smaczne, i wszyscy po to sięgamy – wyjaśnił.

– Otóż łajdacy, którzy Polską rządzą, łobuzy, grabieżcy właśnie do tego się dobrali. Za chwilę opodatkują też robaczka, który tam tkwi w co którymś jabłuszku i obłożą to dodatkowymi podatkami, jak od produkcji mięsnej być może – powiedział.

Polityk dodał, że „niewątpliwie nie jest to ostatnie słowo Mateusza »Vateusza« Morawieckiego i dlatego trzeba tych szaleńców odsunąć od władzy”. – Trzeba przywrócić normalność, żeby Polacy mogli z powrotem zacząć swobodnie oddychać popijając zdrowym soczkiem z polskiego owocu – podkreślił Braun.