Winnicki o planach rządu „wobec branży, która jest bardzo silna w Polsce” [VIDEO]

– Konfederacja upomina się o polską branżę napojów, o polską branżę soków i polskiego konsumenta – mówił w Sejmie poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego, Robert Winnicki.

W czwartek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji pod tytułem „PiS rozszerza podatek cukrowy!”. Przypomnijmy, że informacja o planowanych zmianach w podatku cukrowym obiegła media na początku listopada.

Wówczas też Krajowa Unia Producentów Soków złożyła protest w tej sprawie. – Nowelizacja poszerzy mocno zakres podatku, zapisy mogą objąć podatkiem napoje z dodatkiem soków, bez cukru, a także soki, zupełnie bez cukru – za to z dodatkami uszlachetniającymi, jak witamina C czy wapń – mówił, w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, jej prezes Julian Pawlak. Inną zmianą, o której już wówczas informowała gazeta, było objęcie podatkiem napojów przekazywanych na cele charytatywne.

Winnicki: Ostrzegaliśmy, że…

W czwartek 1 grudnia poseł Winnicki przypomniał, iż kiedy podatek cukrowy był wprowadzany jego ugrupowanie „biło na alarm”. – Ostrzegaliśmy, że ten podatek będzie obciążeniem uderzającym w nasze branże napojów, w nasze branże polskich producentów soków i tak rzeczywiście się stało – powiedział polityk Konfederacji.

Następnie polityk stwierdził, iż „mamy do czynienia z rozszerzaniem tego podatku”. Winnicki odczytał, iż podatek cukrowy będzie obejmować „produkty z owoców i warzyw, jak nektary i napoje z wysoką, co najmniej 20 procentową, zawartością soku, w których nie ma dodatku cukru; naturalne soki, które nie mają dodatku cukru, ale do których dodawane są składniki zwiększające ich wartości zdrowotne; napoje oddawane na cele charytatywne”.

„Konfederacja upomina się o…”

– Już nawet soków dla dzieci z domów dzieci nie będzie można przekazać bez podatków – skomentował Winnicki. – To są plany, które rząd ma wobec branży, która jest bardzo silna w Polsce – podkreślił polityk.

– To jest uderzenie nie tylko w polskiego konsumenta, ale to jest uderzenie w dużej mierze w Polską produkcję na tym rynku i tak jak w 2020 roku mieliśmy do czynienia z inicjatywą rządu, ale popartą przez sporą część opozycji parlamentarnej, tak dziś znowu Konfederacja upomina się o polską branżę napojów, o polską branżę soków i polskiego konsumenta – podsumował poseł Konfederacji.