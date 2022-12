Dziambor przeciwko Braunowi: „Na pewno złożę wniosek o ukaranie go” [VIDEO]

REKLAMA

Nie milkną echa uchwały ws. uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm. Grzegorz Braun się jej sprzeciwił. Teraz jego partyjny „kolega” Artur Dziambor zapowiedział, że złoży wniosek o ukaranie szefa Konfederacji Korony Polskiej za zdanie odrębne w tej sprawie.

Artur Dziambor był gościem audycji „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”. Pytany przez Andrzeja Stankiewicza czy Konfederacja była gotowa poprzeć tę uchwałę – poseł przytaknął. – Grzegorz Braun też był gotowy poprzeć? – dopytywał dziennikarz.

REKLAMA

– Grzegorz Braun ma swoją agendę, będziemy jeszcze o tym dyskutować – stwierdził prezes Wolnościowców.

Na uwagę, że Braun jest posłem Konfederacji, Dziambor odparł, że i owszem, „ale zachował się tam karygodnie”. – Ja będę domagał się ukarania go przez klub – oświadczył.

– Przede wszystkim głosował przeciwko procedowaniu tej uchwały – dodał Dziambor. – Będę wewnątrz klubu składał wniosek o ukaranie go za postawę sprzeciwiającą się – stwierdził.

– Nie wiem, co będzie dalej, natomiast na pewno złożę wniosek o ukaranie go za sprzeciwianie się woli koła, ponieważ koło ma ustaloną swoją linię, co do tej sprawy – grzmiał Dziambor, dodając, że Braun „jeden jedyny był przeciwko”.

Votum separatum Brauna

Przypomnijmy, że podczas dyskusji w Sejmie Grzegorz Braun złożył votum separatum ws. projektu uchwały.

– Szczęść Boże ludziom dobrej woli w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Votum separatum. Chcecie nominować wrogów, terrorystów międzynarodowych, bądźcie ambitni – nominujcie Bidena, który się przechwalał tym, że odegrał poważną rolę w inicjowaniu, niszczeniu celów, a jakże, infrastruktury cywilnej w Jugosławii przed laty – mówił parlamentarzysta.

– Bądźcie ambitni, pomoże Wam na pewno ustalenie komisji, bezstronnej, międzynarodowej ds. ustalenia przyczyn zbrodni w Buczy. A, prawda, nie ma takiej komisji, bo… – Braunowi nie było jednak dane dokończyć myśli, ponieważ prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Gosiewska wyłączyła mu mikrofon.

Braun wyjaśnił swoje stanowisko na Twitterze. „Nie popieram nominowania przez Sejm przywódców jakichkolwiek mocarstw na terrorystów. Nie popieram ustalania w głosowaniu polit-poprawnej wersji jakichkolwiek zdarzeń. Nie popieram wpychania Polski w jakąkolwiek wojnę” – oświadczył polityk Konfederacji.