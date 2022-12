Estonia kupuje amerykańskie wyrzutnie HIMARS

REKLAMA

Estonia dokonuje największego w swojej historii zakupu uzbrojenia. W skład jej armii trafi High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Estonia podpisała właśnie kontrakt na zakup amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS za 200 mln USD.

O transakcji informuje w sobotę 3 grudnia, Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI). Dyrektor generalny ECDI, Magnus-Valdemar Saar, zawarł dzień wcześniej umowę z Agencją Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA), czyli agencją Departamentu Obrony USA.

Zakupy mają na celu zwiększenie „zdolności ognia pośredniego” (tj. na cele niewidoczne dla operatora baterii) sił estońskich. To największy zakup broni w historii Estonii

Tego typu wyrzutnie rakiet Stany Zjednoczone zaoferowały Ukrainie, skutecznie wzmacniając jej potencjał rażenia. Po rosyjskiej inwazji Estonia zwiększyła wydatki na obronność, podobnie jak jej bałtyccy sąsiedzi Litwa i Łotwa, a także Polska.

W ramach tej umowy strona estońska będzie otrzyma też dostęp do technologii. HIMARSy znajdują się już w krajach nadbałtyckich, ale na ćwiczeniach na służbie wojsk USA. Zamówione przez Tallin wyrzutnie mają zasięg od 70 do 300 km. Pierwsze egzemplarze trafią do armii Estonii w 2024 roku. Dodajmy, że w listopadzie także Litwa ogłosiła zamiar zakupu ośmiu HIMARSÓW za 495 mln dolarów, nie wspominając już o rekordowych zakupach tego sprzętu przez Warszawę.

