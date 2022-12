Dziambor UJAWNIA kulisy prac Sejmu. „Nagle się zrobiło coś szalonego” [VIDEO]

REKLAMA

W programie „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” Artur Dziambor odnosił się m.in. do dyskusji sejmowej nad uchwałą ws. uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm. Oświadczył również, że złoży wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna.

W programie prowadzonym przez Andrzeja Stankiewicza Dziambor przypomniał, że podczas tej dyskusji dwukrotnie zabrał głos z mównicy sejmowej. – W pierwszej wypowiedzi cieszyłem się, że cała klasa polityczna się dogadała i cieszyłem się, że jesteśmy w stanie to przepchnąć – mówił prezes Wolnościowców.

– 10 minut po mojej wypowiedzi pojawiła się poprawka pana Macierewicza napisana na kolanie. Wielki popłoch na sali sejmowej, zaczęliśmy wszyscy ze sobą dyskutować, co się dzieje, ponieważ się okazało, że będziemy uchwalali, że Smoleńsk to jest też wina Rosji. Nagle się zrobiło coś szalonego – relacjonował.

– I druga moja wypowiedź na mównicy, to był apel do Jarosława Kaczyńskiego. Ja powiedziałem tam, że pamięć po Lechu Kaczyńskim nie może być w ten sposób zbezczeszczona i powinien natychmiast wycofać się z tej poprawki. Nie wycofał się z tej poprawki, lekceważył w ogóle całą sytuację, no i niestety doszło do tego, do czego doszło, tzn. Prawo i Sprawiedliwość będzie szło taranem, najprawdopodobniej za dwa tygodnie na posiedzeniu uchwali sobie tę uchwałę – bez naszego poparcia, bo nie poprzemy przecież zapisu o Smoleńsku w tej uchwale – i skończy się na tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mówiło: no proszę, cała lewa strona sali to ruscy agenci – żalił się Dziambor.

Dziambor przeciwko Braunowi

Polityk oświadczył w Radiu ZET, że złoży wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna, ponieważ ten – w jego ocenie – „zachował się karygodnie”.

– Przede wszystkim głosował przeciwko procedowaniu tej uchwały – dodał Dziambor. – Będę wewnątrz klubu składał wniosek o ukaranie go za postawę sprzeciwiającą się – stwierdził.

– Nie wiem, co będzie dalej, natomiast na pewno złożę wniosek o ukaranie go za sprzeciwianie się woli koła, ponieważ koło ma ustaloną swoją linię, co do tej sprawy – grzmiał Dziambor, dodając, że Braun „jeden jedyny był przeciwko”.