Sondaż prezydencki z Czech. Z pewnością będzie II tura

W sondażu prezydenckim były premier i lider ruchu ANO, Andrej Babiš wygrałby pierwszą turę. Babiš pozostaje faworytem pierwszej tury wyborów prezydenckich w różnych badaniach. Wybory prezydenckie odbędą się 13 i 14 stycznia 2023 roku.

Według sondażu przeprowadzonego pod koniec listopada przez agencję Ipsos, były premier i lider ruchu ANO, głównej partii opozycyjnej, zwyciężyłby z wynikiem 29,7%.

Andrej Babiš wyprzedziłby „niezależnego” generała i byłego szefa sztabu armii czeskiej Petra Pavela. Ten zajmuje drugie miejsce z wynikiem 25,3% głosów.

Rosnącą dynamikę popularności odnotowuje trzeci z głównych kandydatów. Jest to kandydująca na urząd prezydenta pani Danuša Nerudova, była rektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W tym sondażu otrzymała 25% i wyraźnie zrównuje się z Pevelem.

Na razie to wynik niewystarczający do wejścia do II tury, ale Danuše Nerudová w ostatnich tygodniach systematycznie zyskuje na popularności i ma tu spore szanse na finał.

25 % 🚀 Rosteme! A roste i volební potenciál. Potenciál přinést změnu, která nastartuje Česko. Díky! pic.twitter.com/Ie99OhxvuR — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 2, 2022

Právě jsme spustili crowdfundingovou kampaň na @doniocz 🧡💜 Proč? 🧵 Jsem nezávislá občanská kandidátka, neopírám se o zdroje holdingů, ani politických stran. Všichni moji sponzoři přispěli nezištně a nemohou za to očekávat žádnou protislužbu. 👉🏻 https://t.co/vpfMt8Re1s pic.twitter.com/ykjYL9MDOO — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 1, 2022

Źródło: Radio Praga