Alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy. „Rakiety już zostały wystrzelone” [VIDEO]

Na terenie całej Ukrainy ogłoszono w poniedziałek alarm przeciwlotniczy – informują media. „Rakiety już zostały wystrzelone” – przekazał rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

Obrona przeciwlotnicza już zestrzeliwuje wrogie pociski w kilku obwodach Ukrainy – podała agencja Interfax-Ukraina.

Nad Ukrainę może nadlatywać ponad 100 pocisków, wystrzelonych z bombowców i okrętów – ocenia portal dziennika „Guardian”. Dodaje, że niektóre z nich już weszły w ukraińską przestrzeń powietrzną, a w Kijów mają uderzyć ok. godz. 14.15 czasu lokalnego (godz. 13.15 w Polsce).

As the air raid alert went off in Kyiv, as well as all of Ukraine, the Kyiv Independent team is sheltering in the subway.

We continue to work underground to keep you informed about the ongoing Russian mass missile attack on Ukraine.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 5, 2022

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 5, 2022