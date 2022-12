Eksplozje na rosyjskich lotniskach. Są ofiary śmiertelne [VIDEO]

REKLAMA

W poniedziałek rano doszło do dwóch niemal jednoczesnych eksplozji na lotniskach pod Riazaniem i miastem Engels, w europejskiej części Rosji; w wyniku wybuchów zginęły co najmniej trzy osoby, uszkodzono też kilka samolotów wojskowych – poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.

Na lotnisku w pobliżu Riazania miała miejsce eksplozja cysterny z benzyną. W konsekwencji tego zdarzenia, a także spowodowanego nim pożaru co najmniej trzy osoby poniosły śmierć, a sześć zostało rannych. Jeden z samolotów został uszkodzony. Z kolei na pasie startowym w bazie rosyjskich sił powietrznych w pobliżu miasta Engels, w obwodzie saratowskim, doszło do wybuchu bezzałogowego aparatu latającego. Uszkodzono dwa strategiczne bombowce Tu-95, dwie osoby zostały ranne – powiadomiła Meduza za kanałem Baza na Telegramie.

Baza lotnicza w pobliżu miasta Engels jest wykorzystywana przez rosyjskie wojska do atakowania celów cywilnych na Ukrainie. Z lotniska startują bombowce Tu-95, które następnie wystrzeliwują rakietowe pociski manewrujące w kierunku sąsiedniego kraju.

Riazań leży około 200 km na południowy wschód od Moskwy. Baza lotnicza w mieście Engels znajduje się około 800 km od granicy z Ukrainą, natomiast miejsca obu wybuchów dzieli odległość około 650 km.

