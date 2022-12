Mentzen o premii dla piłkarzy: „Jeżeli Morawiecki sprzeda wszystkie swoje działki, to…”

REKLAMA

Jak już wcześniej informowaliśmy, z doniesień Wirtualnej Polski wynika, że premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki miał obiecać polskiej kadrze, że jeśli podczas mundialu wyjdzie z grupy, otrzyma co najmniej 30 mln zł premii. Na Twitterze sprawę skomentował prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen.

Według potwierdzonej w trzech niezależnych źródłach informacji, premier rządu warszawskiego miał złożyć polskiej kadrze obietnicę, w myśl której za wyjście z grupy otrzymają co najmniej 30 mln zł premii. Morawiecki miał powiedzieć to podczas spotkania z piłkarzami, tuż przed ich wylotem do Kataru. Najprawdopodobniej pieniądze miałyby trafić bezpośrednio do piłkarzy, selekcjonera i całego sztabu.

Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 36 lat wyszła z grupy podczas mistrzostw świata. W niedzielę Polacy zagrali w 1/8 finału. Ostatecznie odpadli przegrywając z obecnymi mistrzami świata – Francuzami – 1:3. Zrobili to jednak w pięknym stylu.

Wirtualna Polska potwierdziła informacje o złożonej przez premiera rządu warszawskiego obietnicy w trzech niezależnych źródłach. Pytany przez wp.pl prezes PZPN przyznał, że o premii od premiera słyszał, jednak nie zna szczegółów. Zaznaczył, że nie uczestniczył w spotkaniu z Morawieckim.

Według portalu szczegółów nie znają także sami zawodnicy. Premier bowiem miał o tym nie mówić, a oni sami byli skupieni na czekających ich rozgrywkach.

„W poniedziałek, 28 listopada, poprosiliśmy o komentarz do obietnicy premiera rzecznika rządu Piotra Mullera. Przez kilka dni nie odpowiadał. W sobotę odpisał:

„Wierzymy w sukces polskiej reprezentacji. Jeżeli będą podjęte decyzje co do nagród, to będziemy o nich informować. Teraz czas na kibicowanie polskiej drużynie :)”” – czytamy na łamach Wirtualnej Polski.

Pytanie dotyczące szczegółów obietnicy premiera kierowane do rzecznika rządu warszawskiego miało być ponawiane przez dziennikarzy WP kilkukrotnie. Muller początkowo twierdził, że nie ma takich informacji, później zaś, że „żadne decyzje w tym obszarze nie zostały podjęte”.

Na Twitterze do sprawy odniósł się prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen.

„Jeżeli premier Morawiecki obiecał piłkarzom 30 mln zł, to oczywiście musi im je wypłacić” – stwierdził.

„Pytanie tylko, kto powinien to finansować? Nie widzę żadnego powodu, żebyśmy my mieli za to płacić. Jeżeli Morawiecki sprzeda wszystkie swoje działki, to powinno być go na to stać” – skwitował.

