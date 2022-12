Problemy z koroną, którą ma być koronowany Karol III

REKLAMA

Korona, którą koronowani są brytyjscy władcy, ponoć nie pasuje na głowę Karola III. Pochodzące z 1661 roku insygnium musi przejść modyfikacje. Tak wynika ze spekulacji mediów na Wyspach.

Korona św. Edwarda to insygnium koronacyjne brytyjskich monarchów. Pochodzący z 1661 roku artefakt zastąpił średniowieczną koronę przetopioną w 1649 roku po egzekucji króla Karola I.

Korona budzi wiele kontrowersji. Chociażby główny kamień, który znajduje się na przedzie krzyża – to święty kamień Hindusów, Koh-i-noor, który został zrabowany z Indii przez Brytyjczyków w XIX wieku, a w 1911 roku umieszczony w koronie. Dla Hindusów był to ogromny cios, bo Koh-i-noor jest ważnym dla nich dziedzictwem narodowym.

Okazuje się, że z koroną św. Edwarda są także inne problemy. Insygnium ma nie pasować na głowę nowego króla, dlatego korona opuściła londyńską Tower.

Królewskie regalia królewskie przechowywane są w Londynie w Anglii. W skład kolekcji wchodzi ponad 100 przedmiotów, w tym 23 tys. kamieni szlachetnych.

Jedynie tzw. Kamień Przeznaczenia, zwany także Proroczym Kamieniem, który używany był jeszcze przed 1296 rokiem do koronacji władców szkockich, przechowywany jest w Zamku Edynburskim w Szkocji. Szkoci „wypożyczają” go monarchom brytyjskim jedynie do koronacji. Kamień Przeznaczenia to podłużny blok czerwonego spągowca (piaskowca), długi na mniej więcej 65 cm, o szerokości 40 cm i grubości ok. 25 cm. Na górnej powierzchni kamienia widać ślady obróbki dłutem.

Także w przypadku tego artefaktu pojawiają się obawy, że tym razem Szkoci będą robić problemy przy wypożyczeniu go Londynowi.

