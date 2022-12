Bosak OSTRO o rozrzutności władzy: „Trzeba ludziom otwarcie o tym mówić” [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak był gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie „Fakt LIVE”. Polityk odniósł się tam do informacji Wirtualnej Polski na temat premii, jaką premier rządu warszawskiego miał obiecać polskim piłkarzom za wyjście z grupy podczas mundialu. Później dziennikarz RMF24 przekazał, że nagrody jednak nie będzie.

– Brzmi to jak charakterystyczna dla premiera rozrzutność i jednocześnie skłonność do działań PR-owskich – skomentował obietnicę co najmniej 30-milionowej premii dla piłkarzy Krzysztof Bosak.

– Myślę, że jesteśmy w czasie kryzysu budżetowego. Wiemy z mediów, że Jarosław Kaczyński zarządził wszędzie oszczędności, wszyscy ministrowie mają tych oszczędności szukać. Myślę, że ta zasada powinna dotyczyć też premiera, a szczególnie, że nasze państwo zadłuża się w ostatnich latach na absolutnie niebotyczne kwoty i młodsze i średnie pokolenie zostanie na całe życie z niesieniem ciężaru tych długów w postaci gigantycznych, idących w dziesiątki miliardów złotych, podobno w tej chwili już 100 mld zł, koszty obsługi tego zadłużenia – dodał jeden z liderów Konfederacji.

– Trzeba ludziom otwarcie o tym mówić. Ta rozrzutność ma swoje koszty i te koszty będziemy płacić w podwyższonych podatkach już od stycznia, gdzie wracają jedne z najwyższych w Unii Europejskiej taryf na VAT za gaz, prąd i ciepło – wskazał.

Na uwagę, że „można powiedzieć: no dobra, czymże jest 30 mln zł wobec tych właśnie miliardów, na które jesteśmy już zadłużeni”, Bosak odparł: „Można tak powiedzieć. Ja bym tak nie powiedział”.

– Moim zdaniem to pokazuje mentalność premiera, a za mentalnością premiera idzie mentalność całego obozu rządzącego – skwitował Krzysztof Bosak.

Wygląda jednak na to, że premii dla piłkarzy jednak nie będzie. Dziennikarz RMF24 Krzysztof Berenda poinformował o tym na Twitterze. „Bum! Nie będzie na razie żadnego spotkania @MorawieckiM z @lewy_official (może kiedyś tam). I nie będzie 30 mln zł nagrody od Premiera dla piłkarzy za mundial” – napisał.

❗️Bum! Nie będzie na razie żadnego spotkania @MorawieckiM z @lewy_official (może kiedyś tam). I nie będzie 30 mln zł nagrody od Premiera dla piłkarzy za mundial.@RMF24pl — Krzysztof Berenda (@k_berenda) December 6, 2022