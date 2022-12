Rząd szykuje się na kolejną falę Ukraińców? „Jako kraj przyfrontowy musimy…”

REKLAMA

Rząd ukraiński jest mocno zdeterminowany, żeby stworzyć takie warunki, które pozwolą na to, żeby ludzie pozostali na Ukrainie – powiedział wiceszef MSZ i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker tygodnikowi „Polska Metropolia Warszawska”.

Szefernaker pytany był czy w związku z nadchodzącą zimą spodziewana jest w Polsce nowa fala uchodźców z Ukrainy.

– Możemy się spodziewać różnych sytuacji. Dzisiaj jest duża determinacja Ukraińców, żeby zostać w kraju, żeby się nie poddawać agresorowi, któremu zależy na tym, żeby ludzie stamtąd uciekali – odpowiedział.

– W związku z tym rząd ukraiński jest mocno zdeterminowany, żeby stworzyć takie warunki, które pozwolą na to, żeby ci ludzie pozostali na Ukrainie – wyjaśnił.

Jednak, jego zdaniem, „jako kraj przyfrontowy musimy mieć pełną wiedzę, świadomość i przygotować się na to, że może być taka sytuacja, że ruch jednak się zwiększy, szczególnie zimą”.

Zwrócił uwagę, że „obecnie widać przede wszystkim ruch migracyjny wewnątrz Ukrainy, to znaczy z dużych miast wiele osób przemieszcza się do mniejszych miejscowości – do rodzin i do przyjaciół” – dodał.

Powiedział, że „jest także program migracji wewnętrznej na Ukrainie, z którego część ludzi korzysta, zwłaszcza mieszkańcy dużych miast”.