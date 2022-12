OSTRO o Lewandowskim: „Nie mogę tutaj użyć wszystkich określeń, jakie cisną mi się na usta”

REKLAMA

Antoni Piechniczek, trener Odry Opole w latach 1975-1979 oraz selekcjoner reprezentacji Polski na mundialach w 1982 oraz 1986 roku, w wywiadzie dla portalu gol24.pl w ostrych słowach wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego.

Piechniczek zarzuca kapitanowi polskiej reprezentacji, że nie ma odpowiedniego szacunku do trenera Czesława Michniewicza i jest nielojalny.

– Jestem przyzwyczajony do tego, że trenera reprezentacji obowiązuje daleko idąca lojalność w stosunku do piłkarzy. Nigdy nie może on dokonywać na nich striptizu, mówiąc publicznie, że którykolwiek jest taki, siaki czy owaki czy też nie ma tego lub tamtego. To powinna być wyłącznie jego wiedza, którą zabierze ze sobą do grobu. Ale takiej samej lojalności wymagam od piłkarzy – powiedział były trener.

– Jeśli Lewandowski ma jakieś uwagi pod adresem trenera, oczywiście może je mieć. O tym powinien jednak pójść porozmawiać w cztery oczy z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli osobą odpowiedzialną za zatrudnienie selekcjonera. To miałoby zupełnie inny wydźwięk niż jego wypowiedzi na gorąco po meczu z Francją. Jeszcze się nie wykąpał, nie wysuszył włosów, a już na oczach milionów napluł na trenera. Na szczęście nie mogę tutaj użyć wszystkich określeń, jakie w tej sytuacji cisną mi się na usta – dodał.