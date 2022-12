Wymowna cisza Mentzena po pytaniu o Wolnościowców [VIDEO]

REKLAMA

Jaka jest rola Wolnościowców w Konfederacji? Wymowna cisza Sławomira Mentzena mówi bardzo wiele.

Media głównego nurtu od początku wejścia Konfederacji do Sejmu wieszczą jej rozpad. Dotychczas jednak to jedyne ugrupowanie, z którego nie odszedł żaden poseł.



Czy ten stan rzeczy się utrzyma? Coraz więcej wskazuje na to, że niekoniecznie. Za kulisami mówi się o możliwym wyjściu z Konfederacji Wolnościowców, czyli posłów Artura Dziambora, Jakuba Kuleszy i Dobromira Sośnierza.

Wszystko dlatego, że Wolnościowców stara się marginalizować Sławomir Mentzen, czyli nowy prezes partii Nowa Nadzieja (do niedawna KORWiN). I wiele wskazuje na to, że to właśnie jego stronę trzyma inna z partii współtworzących Konfederację i mająca cztery głosy w Radzie Liderów, czyli Ruch Narodowy.

Mentzen gościł w programie „Mówiąc Wprost”, a jego wypowiedź jest dość jednoznaczna.

– Konfederacja jest sojuszem trzech partii: Nowej Nadziei, Ruchu Narodowego i Korony Grzegorza Brauna – mówił Mentzen.

Jeden z prowadzących rozmowę, red. Dariusz Grzędziński, wtrącił, że są jeszcze Wolnościowcy. W tym momencie Mentzen dość długo milczał, ironicznie się uśmiechnął i powtórzył: – Jest sojuszem trzech partii.

Takie wypowiedzi jasno pokazują jaki jest cel @SlawomirMentzen – wywalić @Wolnosciowcy z @KONFEDERACJA_ … Ale to przecież my mamy nie jątrzyć i nie tworzyć podziałów. pic.twitter.com/FDcdV3wuDU — Grzesiek Gawin (@Grzesiek_Gawin) December 7, 2022

Spór wewnątrz trwa od kilku tygodni, a kością niezgody są ogłoszone m.in. ogłoszone przez Mentzena prawybory. Więcej o zakulisowych tarciach w tekście poniżej.