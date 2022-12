Atak nożownika w popularnym centrum handlowym w Warszawie. Trwa obława policji

REKLAMA

Na terenie centrum handlowego „Marywilska 44” na warszawskiej Białołęce doszło do ataku nożownika. Mężczyzna poszkodowany w wyniku zdarzenia jest w stanie ciężkim. Trwa obława policyjna. Napastnik zbiegł bowiem z miejsca zdarzenia.

Do ataku nożownika doszło w środę 7 grudnia około godz. 19 na terenie centrum handlowego „Marywilska 44”. Napastnik zaatakował mężczyznę w jednym ze sklepów w hali C.

Między nożownikiem i jego ofiarą doszło do szarpaniny. Mężczyzna został zraniony przez agresora w głowę.

Według relacji przekazanych na łamach „Super Expressu” przez świadków, poszkodowanym jest Wietnamczyk. Nie jest jasne, czy był on sprzedawcą, czy klientem.

Wstępne informacje wskazują na to, że u poszkodowanego doszło do uszkodzenia oka. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala w poważnym stanie.

Nożownik zbiegł z miejsca zdarzenia. Nie jest jasne, jaki był motyw jego działania. Tuż po zdarzeniu policja rozpoczęła poszukiwania. Na miejscu pracowali natomiast specjaliści z dziedziny kryminalistyki, którzy mieli zabezpieczyć materiał dowodowy.